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Ученые рассказали, при каких болезнях поможет морковь

Ученые рассказали, при каких болезнях поможет морковь
05:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Этот чудесный овощ поможет при язве, простуде, геморрое и веснушках.

Сидит красна девица, коса – на улице. Да-да, это про морковь. У этой красавицы полезны не только корнеплоды, но и ее «коса» – ботва.

Морковь хорошо идет в супы и борщи, вторые блюда, и даже десерт из нее можно сделать. Лекарственный препарат даукарин, принимаемый при коронарной недостаточности, не что иное, как экстракт из семян моркови. И в домашней косметике морковь пригодится. Теперь обо всем подробнее.

Морковь и красота

Морковь хороша в качестве масок для всех типов кожи. Обладательницы сухого лица могут взять одну крупную или несколько небольших морковок, мелко натереть, добавить к ним одну чайную ложку молока, взбитый в пену яичный белок и несколько капель любого растительного масла. Маска наносится на лицо и шею на 20-30 минут, после смывается теплой водой.

Маска из тертой моркови хороша для увядающей кожи. В натертую морковную массу добавляют ложку крахмала. Наносится маска тоже на 20-30 минут. Смывать можно холодной водой.

Для жирной кожи подойдет двадцатидневный курс масок из моркови и яблок. Косметическое средство готовится из равного количества овощей. Их измельчают на мелкой терке или блендером до кашицы и накладывают на лицо на 20-30 минут. После процедур кожа становится менее жирной, получает витаминное питание, приобретает цвет легкого загара.

Соком из моркови можно «затонировать» веснушки: они станут менее заметны на лице с легким оттенком загара. Для этого нужно измельчить морковь, отжать из нее сок и добавить лимонный сок. Средством протирают лицо утром и вечером. Заодно можно протирать шею и область декольте: чтобы «загар» на лице не контрастировал с остальными частями тела.

Лечебное питание

Морковь в свежем виде рекомендуют при понижении зрения, связанного с дефицитом витамина А. Этот овощ советуют при авитаминозах, а также гиповитаминозах витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. После инфаркта миокарда в качестве источника витамина А назначают свежий морковный сок.

При язве желудка или двенадцатиперстной кишки, в качестве диетического питания при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта хорошо зарекомендовало себя морковное суфле.

20-граммовая морковь нарезается кусочками, к ней добавляются небольшой 10-граммовый кусочек сливочного масла и 50 граммов молока. Посуду нужно поставить на небольшой огонь и тушить до мягкости моркови. Готовый овощ измельчается блендером или дважды пропускается через мясорубку. К пюре нужно добавить еще 50 мл молока, 20 граммов манной крупы, желток от одного яйца и 20 граммов сахара. Все тщательно смешивается.

Оставшийся белок нужно хорошенько взбить в пену, затем аккуратно, постепенно ввести его в полуфабрикат. Формочка для суфле смазывается маслом, посыпается измельченными сухарями, потом в нее осторожно вливается смесь. Готовится суфле на водяной бане.

Народная медицина вещает

Морковь используют в качестве мочегонного средства, для растворения песка в мочевом пузыре. Еще она известна в народе как общетонизирующее лекарство, помощник в лечении ожогов и гнойных ран. При воспалительных процессах ротовой полости сок моркови применяют для полосканий.

При такой деликатной проблеме, как геморрой, травники рекомендуют заваривать морковную ботву и пить вместо чая. Готовится напиток из одной столовой ложки сушеной ботвы, заваренной в стакане кипятка. Стакан следует плотно прикрыть и оставить на час для настаивания. Выпивается лекарство в течение дня за несколько приемов.

Зимой для повышения устойчивости организма к инфекциям можно готовить поливитаминный чай с семенами моркови и другими растениями. Для смеси потребуются сухие семена моркови (3 части), сушеные ягоды черной смородины (1 часть), сушеный шиповник (3 части) и сушеные листья крапивы (3 части).

Семена моркови нужны домашние, но ни в коем случае не посадочный материал из семеноводческого магазина – они могут быть протравлены. Такую смесь можно хранить в плотно закрытой банке и заваривать по мере необходимости. На стакан кипятка понадобится 2 чайные ложки смеси. Витаминный чай нужно настоять в течение часа, затем процедить. Можно пить по 0,5-1 стакану несколько раз в день вместо чая.

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Гипертоники могут попробовать такое лекарство: по одному стакану смешиваются свежевыжатый сок из моркови, сок хрена, мед и лимонный сок. Смесь нужно поместить в стеклянную или эмалированную посуду, тщательно перемешать деревянной ложкой. Для хранения ее переливают в стеклянную банку или бутыль.

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Морковь, Полезные овощи, Здоровый рацион, Польза моркови, Свойства моркови.
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