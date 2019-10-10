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Четверг, 10.10.2019
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Названа главная причина лишнего веса

Названа главная причина лишнего веса
08:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследования ученых из США показало, что мы толстеем из-за нехватки влаги в организме – банально мало пьем воды.

Считается, что главным фактором растущего ожирения среди людей планеты является переедание.

Научные работники доказали, что лишний вес может появляться из-за нехватки воды в организме. Связь между гипогидратацией (нарушением водного обмена) и ростом массы тела была зафиксирована в процессе испытаний специалистами из Университета Мичигана.

Для участия в экспериментах медики пригласили около 10 тысяч добровольцев в возрасте 18-64 лет. Почти треть испытуемых за время наблюдений за ними изменили свой индекс массы тела, набрав вес. Проверив, какие факторы поспособствовали развитию тучности у людей, научные работники пришли к выводу, что один из самых высоких рисков ожирения связан с недостаточным употреблением чистой воды.

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По словам ученых, люди предпочитают в течение дня пить напитки, содержащие калории, – с сахаром, сливками или с другими добавками. Такие напитки играют роль еды для организма, в то время как для поддержания активных метаболических процессов ему необходима чистая вода.

"Регулярная гипогидратация приводит к увеличению массы тела, в то время как начальные стадии ожирения можно вылечить, нормализовав гидратационный баланс путем потребления воды", — констатировали исследователи.

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Здоровье, Ожирение, Лишний вес, Советы медиков, Причины лишнего веса.
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