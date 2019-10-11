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Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления

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Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
00:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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  • 1

    Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Но это опасное состояние можно предотвратить с помощью простых диетических изменений, говорят эксперты.

    Три диетолога из Университета Ньюкасла в Австралии рассказали как о продуктах, которые нужно включить в меню при гипертонии, так и о тех, которых нужно избегать или свести к минимальному употреблению.

    Что есть полезно.

    Овсяные хлопья.

    Ученые провели анализ пяти исследовательских испытаний, проверяющих воздействие овса на систолическое артериальное давление (давление, при котором сердце качает кровь) и диастолическое артериальное давление (когда сердце расслабляется) у 400 здоровых взрослых.

    Исследователи обнаружили, что при употреблении 60г геркулеса или 25г овсяных отрубей в день систолическое артериальное давление понижается на 2,7 мм рт.ст., а диастолическое артериальное - на 1,5 мм рт.ст.

    Такое количество овса или овсяных отрубей содержит около 4г определенного типа волокна под названием бета-глюкан. Каждый его дополнительный грамм способен понизить диастолическое артериальное давление на 0,11 мм рт.ст. Эксперты рекомендуют ежедневно употреблять овсяный продукт в количестве 30 г для взрослых мужчин и 25г для женщин.

  • 2

    Свекла.

    Свекла чрезвычайно богата неорганическими нитратами, преобразующимися во время пищеварения в оксид азота, который способствует расширению артерий, за счет чего и понижается давление. Обзор 16 ранних исследований здоровых молодых мужчин, пивших свекольный сок, доказал, что у них при этом понижалось систолическое артериальное давление в среднем на 4,4 мм рт.ст. Однако в диастолическом артериальном давлении изменений не обнаруживалось.

    Но недавние испытания 68 взрослых участников, уже имеющих проблемы с давлением, показали снижение систолического и диастолического артериального давления - на 7,7 мм рт.ст и на 5,2 мм рт.ст.

  • 3

    Витамин С.

    Витамин С, или аскорбиновая кислота, содержится в свежих овощах и фруктах. Средняя порция составляет 10-40мг витамина С.

    В обзоре 29 исследований действия витамина С испытуемые получали 500 мг витамина С в день в течение восьми недель.

    У всех участников отмечено снижение систолического артериального давления в среднем на 3,84 мм ртутного столба и 1,48 мм рт.ст. диастолического артериального давления. Но лицам с повышенным риском образования почечных камней эксперты советуют быть осторожными при приеме витамина С.

  • 4

    Какие продукты следует исключить из рациона.

    Поваренная соль.

    Соль или хлорид натрия используется для сохранения продуктов питания и в качестве усилителя вкуса уже не одно столетие. Но чрезмерное употребление соли способствует повышению артериального давления.

    В процессе исследования выяснилось, что уменьшение соли в ежедневном рационе питания на 4.4г может привести к снижению систолического давления на 4,2 мм рт.ст., а диастолического на 2,1 мм рт. У гипертоников эти показатели еще лучше - 5,4 мм рт.ст. (систолическое) и 2,8 мм рт.ст. (диастолическое).

  • 5

    Алкоголь.

    Напитки с алкоголем сначала понижают давление, но следом повышают его еще больше. Очень часто это происходит во время ночного сна, после вечеринки или сразу после пробуждения. Исследователи пришли к выводу, что у мужчин риск высокого давления после употребления алкоголя выше, чем у женщин.

  • 6

    Кофеин.

    Кофеин содержится не только в кофе, но также в чае, коле и энергетических напитках. Скорее всего можно наблюдать повышение кровяного давления после выпитого кофе. Например, в процессе пяти испытаний участники пили от одной до двух чашек крепкого кофе. При этом увеличение их систолического артериального давления составило 8,1 мм рт.ст. и 5,7 мм рт.ст. для диастолического артериального давления, в течение трех часов после того, как они выпили свои напитки.

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