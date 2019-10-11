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Какой самый важный витамин для здоровья: доказано исследованием

Какой самый важный витамин для здоровья: доказано исследованием
22:39 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые назвали самый важный для людей витамин.

По итогам исследований австралийские специалисты пришли к выводу, что наиболее важен для человека солнечный свет, а именно витамин D, который играет ключевую роль во многих обменных процессах в организме.

Как известно, "солнечный витамин" D обеспечивает силу иммунитета. Множеством исследований было доказано, что на фоне дефицита витамина D взрослые и дети чаще болеют различными простудными заболеваниями. Также без солнечного света организм хуже борется с хроническими недугами вроде аллергии и бронхиальной астмы. 

Недостаток солнечного света можно отчасти компенсировать рыбой, отмечают австралийские исследователи. Однако не все виды рыбы способны восполнить потребность человека в витамине D. Это под силу только морской рыбе жирных сортов.

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Между тем, недавний опрос показал, что лишь четверть украинцев регулярно употребляют рыбу, богатую ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, -6 и -9). К таким видам относят палтус, атлантическую сельдь, печень трески, лосось.

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Здоровье, Медики, Витамин Д, Витамин, Важный витамин.
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