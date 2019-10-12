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Гиалуроновая диета: одна из самых эффективных диет для здоровья кожи (Фото)

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Гиалуроновая диета: одна из самых эффективных диет для здоровья кожи (Фото)
11:45 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сейчас все больше популярности набирают системы питания, которые оздоравливают организм, благотворно влияют на качество кожи, волос, ногтей.

  • 1

    Не так давно адепты велнеса обратили внимание на диету с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, той самой, которой сдабривают увлажняющие кремы. Смысл этой системы питания не в том, чтобы скинуть несколько килограммов, а в том, чтобы улучшить текстуру и качество кожи. Гиалуроновая кислота - это высокомолекулярный полисахарид, который входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей, этот компонент стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за красоту кожи. В рамках диеты организм получает больше продуктов с гиалуроновой кислотой, что должно благоприятно повлиять на ваше отражение в зеркале. Итак, какие продукты должны присутствовать в рационе тех, кто собирается омолодить тело изнутри и получить красивую и сияющую кожу?

  • 2

    Картофель

    В рамках исследования образа жизни жителей маленькой японской деревушки Юзури-Хара выяснилось, что своим цветущим видом они обязаны хорошей экологии, низкому уровню стресса и большому количеству картофеля в рационе. Да, этот овощ - кладезь гиалуроновой кислоты, витамина С и антиоксидантов. Похожими свойствами богат и сладкий картофель - батат. Важно, что на пользу пойдет отварной плод с правильным гарниром, а вот от картофеля фри кожа лишь пострадает, виной тому большое количество трансжиров.

  • 3

    Кейл

    Кейл - еще один продукт с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Рецепт простого и быстрого салата красоты для кожи: кейл, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

  • 4

    Красное вино

    Приятный сюрприз в любой диете - бокал красного вина за ужином.

  • 5

    Темный шоколад 

    Еще один бонус - десерт в списке разрешенных продуктов. Темный шоколад идет на пользу коже.

  • 6

    Красное мясо

    Красное мясо богато гиалуроновой кислотой, а в тандеме с красным вином это не только ужин гедониста, но и забота о себе.

  • 7

    Миндаль

    Качественный белок, клетчатка, здоровый жир, витамин Е и гиалуроновая кислота - это все содержится в миндале. Идеальный перекус, с какой стороны ни взгляни. 

  • 8

    Цитрусовые

    Цитрусовые - хороший источник углеводов и той же гиалуроновой кислоты.

  • 9

    Костный бульон 

    Популярный суперфуд. Для бульона берут кости животных, которые вывариваются в течение нескольких часов. Например, говяжьи кости требуют от 24 до 48 часов вываривания. Полученный бульон очень полезен для костей и кожи.

Полезные для кожи продукты: что есть, чтобы кожа не старела

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Здоровье, Диета, Ногти, Кожа, Волосы, Продукты, Фрукты, Овощи, Гиалуроновая кислота, Гиалуроновая диета.
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