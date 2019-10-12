Гиалуроновая диета: одна из самых эффективных диет для здоровья кожи (Фото)

1 Не так давно адепты велнеса обратили внимание на диету с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, той самой, которой сдабривают увлажняющие кремы. Смысл этой системы питания не в том, чтобы скинуть несколько килограммов, а в том, чтобы улучшить текстуру и качество кожи. Гиалуроновая кислота - это высокомолекулярный полисахарид, который входит в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей, этот компонент стимулирует выработку коллагена и эластина, которые отвечают за красоту кожи. В рамках диеты организм получает больше продуктов с гиалуроновой кислотой, что должно благоприятно повлиять на ваше отражение в зеркале. Итак, какие продукты должны присутствовать в рационе тех, кто собирается омолодить тело изнутри и получить красивую и сияющую кожу?

2 Картофель В рамках исследования образа жизни жителей маленькой японской деревушки Юзури-Хара выяснилось, что своим цветущим видом они обязаны хорошей экологии, низкому уровню стресса и большому количеству картофеля в рационе. Да, этот овощ - кладезь гиалуроновой кислоты, витамина С и антиоксидантов. Похожими свойствами богат и сладкий картофель - батат. Важно, что на пользу пойдет отварной плод с правильным гарниром, а вот от картофеля фри кожа лишь пострадает, виной тому большое количество трансжиров.

3 Кейл Кейл - еще один продукт с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Рецепт простого и быстрого салата красоты для кожи: кейл, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

4 Красное вино Приятный сюрприз в любой диете - бокал красного вина за ужином.

5 Темный шоколад Еще один бонус - десерт в списке разрешенных продуктов. Темный шоколад идет на пользу коже.

6 Красное мясо Красное мясо богато гиалуроновой кислотой, а в тандеме с красным вином это не только ужин гедониста, но и забота о себе.

7 Миндаль Качественный белок, клетчатка, здоровый жир, витамин Е и гиалуроновая кислота - это все содержится в миндале. Идеальный перекус, с какой стороны ни взгляни.

8 Цитрусовые Цитрусовые - хороший источник углеводов и той же гиалуроновой кислоты.