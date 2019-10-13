Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций

1 Анис Эфирные масла, содержащиеся в анисовом масле обладают эстрагонными свойствами. Анис применяется при стимуляции лактации у кормящих мамочек. Так же анисовые капли помогают при простудных заболеваниях, входят в состав сиропов от кашля, облегчают засыпание, улучшают настроение.

2 Гвоздика Содержащийся в гвоздике эвгенол оказывает обезболивающий и антисептические эффект. Употребление в пищу гвоздики помогает нормализовать работу ЖКТ. Содержащиеся в гвоздике фенольные соединения обладают противоопухолевым действием.

3 Корица Комплекс эфирных масел, содержащихся в корице помогает в выработке желудочного сока, для уменьшения боли при ревматизме и артрите, улучшает кровообращение.

4 Имбирь Употреблять имбирь рекомендовано людям склонным к изжоге и для повышения аппетита. Он облегчает переваривание тяжёлых блюд. Чай с имбирём поможет вам быстро согреться в морозы. Особенное внимание на имбирь следует обратить мужчинам с проблемами в интимной сфере.

5 Шафран Оказывает укрепляющее действие на печень, расслабляет нервную систему, нормализует сон.