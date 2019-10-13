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Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций

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Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
02:44 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Знаете ли вы, что многие специи, кроме улучшения вкуса, можно использовать для укрепления нашего здоровья?

  • 1

    Анис

    Эфирные масла, содержащиеся в анисовом масле обладают эстрагонными свойствами. Анис применяется при стимуляции лактации у кормящих мамочек. Так же анисовые капли помогают при простудных заболеваниях, входят в состав сиропов от кашля, облегчают засыпание, улучшают настроение.

  • 2

    Гвоздика

    Содержащийся в гвоздике эвгенол оказывает обезболивающий и антисептические эффект. Употребление в пищу гвоздики помогает нормализовать работу ЖКТ. Содержащиеся в гвоздике фенольные соединения обладают противоопухолевым действием.

  • 3

    Корица

    Комплекс эфирных масел, содержащихся в корице помогает в выработке желудочного сока, для уменьшения боли при ревматизме и артрите, улучшает кровообращение.

  • 4

    Имбирь

    Употреблять имбирь рекомендовано людям склонным к изжоге и для повышения аппетита. Он облегчает переваривание тяжёлых блюд. Чай с имбирём поможет вам быстро согреться в морозы. Особенное внимание на имбирь следует обратить мужчинам с проблемами в интимной сфере.

  • 5

    Шафран

    Оказывает укрепляющее действие на печень, расслабляет нервную систему, нормализует сон.

  • 6

    Кориандр

    Семена кориандра многие используют для улучшения процессов пищеварения, при вздутии живота, а так же в качестве противовоспалительного средства.

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Здоровье, Имбирь, Специи, Польза, Приправа, Гвоздика, Анис, кориандр, шафран.
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