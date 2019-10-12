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Питание будущей мамочки: какие продукты стоит включить в рацион

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Питание будущей мамочки: какие продукты стоит включить в рацион
21:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Питание будущей мамы должно быть полноценным, то есть в нем должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Зерновые продукты

Крупы, цельнозерновой хлеб, макароны, дикий рис, кукурузные хлопья и пшеничные отруби являются ценными источниками растительного белка, сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Они быстро обеспечат вас необходимой энергией. Благодаря этим продуктам пищеварительная система будет работать без проблем – будущую маму не будут беспокоить запоры и изжога.

Мясо

В нем содержатся полезные белки и витамины, и, прежде всего, это источник легко усваиваемого железа, которое обеспечивает правильную оксигенацию организма и укрепляет иммунитет. Во время беременности стоит выбирать нежирные сорта мяса. Оно обязательно должно быть свежим, не подвергавшимся многократной разморозке и заморозке. Готовить его следует на пару, варить или запекать в фольге с овощами.

Морская рыба

Сардина, тунец, лосось, скумбрия являются ценным источником белка, йода и омега-3 жирных кислот, которые влияют, среди прочего на развитие мозга и нервную систему ребенка.

Молоко и молочные продукты

Они обеспечивают белки, необходимые для образования новых клеток, а также кальций для построения костей и зубов. Если беременная не употребляет молоко, стоит заменить его в рационе на кефир, йогурт или творог.

Фрукты и овощи

В них много витаминов и клетчатки, но мало калорий. Свежие фрукты и овощи должны присутствовать в рационе ежедневно. Среди фруктов стоит уделить внимание яблокам, персикам, абрикосам, бананам, киви, смородине. Также не стоит забывать о сухофруктах, орехах и семенах. Будущей маме необходим кушать больше моркови, тыквы, кабачков, свеклы и сельдерея. Бобовые овощи важны из-за клетчатки и легко усваиваемого растительного белка, но, если они вызывают вздутие живота, ограничьте их количество.

Напитки

Стоит пить негазированную минеральную воду, свежие фруктовые и овощные соки. Осторожно с настоями и отварами трав – перед их приемом стоит проконсультироваться с врачом.

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Питание, Здоровье, Беременность, Витамины, Продукты.
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