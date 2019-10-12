Защищаемся от гриппа: чудо-напиток, который поможет

Новости шоу бизнеса:Очень важно укреплять свой иммунитет в осенний период.

Современные противовирусные препараты и имуностимуляторы довольно действенны и способны существенно снизить риск заболеть гриппом или ОРВИ. Но, как и у всех лекарств, у них есть побочные эффекты и противопоказания, потому принимать их бесконтрольно специалисты не рекомендуют.

«Назначать себе пилюли и таблетки самостоятельно, без консультации с профильным специалистом, небезопасно. Стоят такие медикаменты довольно дорого, хотя их польза сильно преувеличена. Потому вместо искусственных препаратов для укрепления иммунитета и в качестве профилактики сезонных болезней я рекомендую готовить витаминные отвары»,- отметила врач.

Укрепить иммунитет в осенний период, по словам медика, поможет напиток из ароматных трав. Возьмите столовую ложку мяты, столько же цветов липы, 2 столовых ложки мелиссы и залейте крутым кипятком.

Употребляйте этот напиток по полстаканчика 2-3 раза в день в теплом виде – он прекрасно скажется на защитных силах организма.