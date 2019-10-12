Собака в доме: четвероногий друг уменьшает риски преждевременной смерти

Новости шоу бизнеса:Ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Ученые из университета Ливерпуля выяснили, что хозяева собак двигаются в четыре раза больше, чем те, у кого нет домашних любимцев.

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них в 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью.

Выяснилось, что хозяева собак чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок в неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма – не менее 2,5 часов в неделю).

Собака в доме снижает риск смерти от всех причин на 24%. Для людей, которые уже пережили инфаркт или инсульт, этот показатель еще выше – 31%.

Еще одно исследование, проведенное с участием 336 тыс. человек, показало, что максимум пользы собаки приносят людям, которые живут одни. Снижается риск среди людей, переживших инфаркт (на 33%) и инсульт (27%).

Дело в том, что одиночество и социальная изоляция являются мощными факторами риска преждевременной смерти. Четвероногий друг смягчает их. Кроме того, людям приходится регулярно прогуливаться, а физическая активность важна для реабилитации после таких состояний.