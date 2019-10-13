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Полный отказ от мяса: как это решение влияет на психику человека

Полный отказ от мяса: как это решение влияет на психику человека
12:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали об опасности полного отказа от мяса и его влиянии на психику человека.

В последнее время все больше и больше людей обращаются к вегетарианской диете. По разным причинам. Может быть, вы тоже над этим задумывались? Считается, что отказ от мяса делает людей здоровее, умнее и вообще лучше.

Но станете ли вы от этого счастливее?

Вообще-то, ученые-диетологи говорят, что все будет с точностью наоборот. Исследование, опубликованное в Women’s Healthrecently, предупреждает: отказ от мяса может очень и очень серьезно повлиять на ваше психическое здоровье. В худшую сторону.

К таким выводам пришли авторы австралийского исследования.

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Они сообщают нам, что вегетарианцы в большинстве своем — люди менее оптимистичные и в большей степени страдающие от тревожности и стресса, чем мясоеды.

Это же исследование показало, что вегетарианцы на 18% чаще сообщают о депрессии и на 28% чаще испытывают приступы паники и тревоги.

В общем, люди, рассматривающие идею перехода на сугубо вегетарианскую диету, должны осознавать риски и тот факт, что они перевешивают потенциальные преимущества.

Если в последнее время вы чувствовали себя немного более вялым и тревожным, чем обычно, то не связано ли это с дефицитом мяса в вашем рационе?

Дело в том, что животное мясо содержит ряд витаминов, цинк, железо и триптофан — вещества, которых очень мало в продуктах растительного происхождения и которые оказывают крайне важное влияние на ваше настроение.

Какой вред может нанести мужчинам отказ от мяса

Если вы все-таки решили навсегда отказаться от мяса, делайте это постепенно. И педантично наблюдайте за собой и своим настроением. Возможно, вегетарианство — это просто не для вас.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диета, Мясо, Вред, Психика, Вегетарианство, Отказ от мяса.
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