Супрун рассказала, почему в уголках губ появляются трещины

Новости шоу бизнеса:Трещины в уголках губ в народе называют "заеды", а медицинское название – ангулярный хейлит.

Ульяна Супрун отмечает, что заеды – это ничто иное, как грибковая или бактериальная инфекция. Именно инфекция является причиной, которая провоцирует повреждение целостности кожи, образование чешуек, язв и покраснения.

Иногда трещины в углах губ могут вызывать зуд губ, боль во время еды или даже разговора.

К ангулярному хейлиту склонны прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием, и лица старшего возраста.

Ангулярный хейлит могут вызвать или провоцировать следующие факторы:

механическое или химическое раздражение рта.

ультрафиолет.

длительное лечение антибиотиками.

кандидоз ротовой полости (размножение грибка Candida albicans).

брак нутриентов: витаминов В2, В12, фолиевой кислоты, и микроэлемента железа.

иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции или диабета.

избыточное образование слюны (свойственное тяжело больным и частично иммобилизованным людям).

значительные складки в уголках рта.

зубные протезы или потеря зубов.

лечение ретиноидами.

Воспаление в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена и, как следствие, отсутствие ряда нутриентов. Для того, чтобы вылечить заеды, стоит найти причину их появления

Как лечить заеды?

"Забудьте о лечении спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином, растительным маслом или алоэ. Патогена это может и не убить, но губы повредит еще больше", – предупреждает госпожа Ульяна.

Если трещины вызывает грибок, то следует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие). Скорее всего, в таком случае будет белая осуга на языке.

Если причина в бактериях (большинство случаев), то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. Такие препараты доступны по цене и безрецептурны. И уже после этого наносите кремы с алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.

Если есть подозрение, что уголки рта трескаются из-за недостаточного питания, а инфекция является лишь следствием, то нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии.