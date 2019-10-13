Супрун рассказала, почему в уголках губ появляются трещины

Ульяна Супрун отмечает, что заеды – это ничто иное, как грибковая или бактериальная инфекция. Именно инфекция является причиной, которая провоцирует повреждение целостности кожи, образование чешуек, язв и покраснения.
Иногда трещины в углах губ могут вызывать зуд губ, боль во время еды или даже разговора.
К ангулярному хейлиту склонны прежде всего маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом, недостаточным питанием, и лица старшего возраста.
Ангулярный хейлит могут вызвать или провоцировать следующие факторы:
Воспаление в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена и, как следствие, отсутствие ряда нутриентов. Для того, чтобы вылечить заеды, стоит найти причину их появления
Как лечить заеды?
"Забудьте о лечении спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином, растительным маслом или алоэ. Патогена это может и не убить, но губы повредит еще больше", – предупреждает госпожа Ульяна.
Если трещины вызывает грибок, то следует применить противогрибковые средства (кремы или гели, которые имеют противогрибковое действие). Скорее всего, в таком случае будет белая осуга на языке.
Если причина в бактериях (большинство случаев), то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием, и, возможно, кортикостероидами. Такие препараты доступны по цене и безрецептурны. И уже после этого наносите кремы с алоэ, витамином Е и экстрактами зеленого чая или облепихой, или другие средства, способствующие заживлению ран.
Если есть подозрение, что уголки рта трескаются из-за недостаточного питания, а инфекция является лишь следствием, то нужно проконсультироваться с врачом относительно терапии.