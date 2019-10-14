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Грейпфрут имеет уникальные свойства для здоровья

Грейпфрут имеет уникальные свойства для здоровья
15:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Грейпфрут известен своими жиросжигающими свойствами.

Поначалу грейпфрут совсем не отличали от помело, являющегося ближайшим родственником данного фрукта. Он растет преимущественно в странах с субтропическим климатом – на Кипре, в США, Израиле.

Благодаря плотной кожуре грейпфрут хорошо транспортабелен, а его польза сохраняется в условиях жары и холода.

Грейпфрут едят в сыром виде, делают из него мармелад, соки, варенье, добавляют его в витаминные салаты, а эфирные масла грейпфрута используют в кондитерской, ликероводочной, а также парфюмерной промышленности. Благодаря уникальному химическому составу этого цитрусового, мы можем не задумываться о его калорийности, ведь он наоборот помогает сжигать лишний жир, улучшая нашу фигуру.

Польза грейпфрута состоит в том, что он используется как эффективное средство для борьбы с лишним весом. Нарингин, содержащийся в пленочке, окутывающей дольки, и в мякоти в большом количестве, помогает выводить лишнюю воду из организма, в результате чего происходит сжигание жиров, а также очищение от токсинов и шлаков. Созданы даже специальные грейпфрутовые диеты, которые призваны помочь нам в стремлении похудеть. Для этого рекомендуют для начала употреблять небольшое количество мякоти перед приемом пищи (при этом важно не употреблять грейпфрут на голодный желудок, ведь вы рискуете навредить слизистой оболочке).

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Грейпфрут также помогает при сильном умственном и физическом переутомлении, повышает внимание, заражает энергией, а также улучшает память, настроение и аппетит. А даже пару долек грейпфрута могут помочь справиться с бессонницей. Кожура и мякоть грейпфрута освежают и тонизируют кожу, а также придают ей здоровый вид.

Антиоксиданты, которые содержатся в грейпфруте, помогают снизить уровень холестерина, и соответственно, омолодить каждую клетку организма. Этот эффект важен для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом стоит сказать о том, что грейпфруты с красной мякотью имеют более высокие полезные свойства, чем их родственные сорта с желтой мякотью, так как в них содержится большее количество антиоксидантов.

Несколько лет назад учеными было также доказано полезное свойство грейпфрута, которое состоит в помощи при диабете. Дело в том, что грейпфрут может оказывать благотворное влияние на обмен сахара в организме, а именно понижать его уровень в крови.

Но кроме полезных свойств у грейпфрута есть и противопоказания. Грейпфрут может навредить слизистой оболочке желудка при гастрите с повышенной кислотностью, но здоровому человеку тоже не рекомендуется употреблять свежевыжатый сок грейпфрута. Важно также сказать и о том, что в случае одновременного употребления с лекарствами, грейпфрут способен повышать концентрацию их активных компонентов, в результате чего в организме может возникнуть их передозировка. Поэтому, прежде чем вводить грейпфрут в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы получить от фрукта исключительно пользу.

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Здоровье, Грейпфрут, Польза грейпфрута, Советы медиков, Свойства грейпфрута.
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