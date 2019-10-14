Употребление кофеина может спровоцировать выкидыш

Новости шоу бизнеса:Даже умеренное употребление беременной женщиной чая или кофе может угрожать потерей ребенка.

Исследование, проведенное Национальным институтом здравоохранения США, представлено на филадельфийском конгрессе Американского общества репродуктивной медицины (ASRM).

Авторы работы обследовали 1228 женщин, которые планировали беременность в 2007-2011 годах. Участниц опрашивали, чтобы выяснить, сколько они употребляют различных напитков и продуктов, в том числе кофеина. Кроме того, ученые замерили уровень кофеина в их крови. Далее исследователи рассмотрели, как пищевые привычки повлияли на течение беременности этих женщин.

Оказалось, употребление двух и более чашек кофе (200 миллиграммов кофеина) повысило риск потери плода. То же касается аналогичного по содержанию кофеина количества чая и газировки. Причем особенно чувствительным, по словам авторов, организм будущей матери оказался в первые восемь недель беременности. Более того, они указывают, что даже меньшее количество кофеина сказывается на здоровье ребенка: в частности, может повыситься риск маловесности. В целом исследователи полагают, что при планировании беременности и вынашивании лучше полностью исключить кофеин. Желательно сделать это заранее, на этапе подготовки к зачатию.

Общепринятые на сегодня рекомендации по количеству кофеина для взрослого человека считают две чашки в день безопасной дозой. В том числе для беременных - так что авторы исследования полагают, что нормы нуждаются в уточнении.

"Поправка на тошноту, рвоту и другие факторы, которые меняются на ранних сроках беременности, показала, что потребление кофеиновых напитков на уровнях ниже, чем те, которые соответствуют медицинским рекомендациям, было положительно связано с риском потери", - говорится в докладе.

Исследование не отвечает на вопрос о том, каков механизм этой связи. Можно предположить, что вынашиваемости могут вредить общеизвестные свойства кофеина: это стимулятор, который повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Все это может спровоцировать выкидыш.

Впрочем, работа требует дальнейших уточняющих исследований. Более ранние статьи различались в оценке вреда умеренного употребления кофеиносодержащих напитков будущими матерями.

Хью Тейлор, вице-президент ASRM, отмечает, что эти данные остаются не до конца убедительными. "Однако трудно увидеть какой-либо вред, который может быть нанесен женщинам или детям от снижения или устранения кофеина", - добавляет он.

Другие ученые указывают также на ограничения, которые несет методика работы. Самоотчет испытуемых не позволяет точно установить реальный объем употребленных напитков (например, женщины могли невольно преуменьшать количество чашек, выпиваемых за день).

В целом предшествующие работы в этой области уже давали противоречивые результаты. Так, в одном и том же 2008 году две разные команды - из исследовательского отдела Kaiser Permanente и из клиники Nationwide Children’s Hospital - получили диаметрально противоположные данные по частоте выкидышей и употреблению кофе. Так что окончательную точку в вопросе безопасности кофеиносодержащих напитков для беременных ставить рано. Вероятно, со временем дизайн исследований удастся сделать менее неоднозначным.

Если вы не беременны, то кофеин может не только пугать, но и приносить пользу. Так, выяснилось, что он полезен при болезни Альцгеймера и уменьшает риск розацеа.