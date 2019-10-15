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В чем заключается вред сухих завтраков: мнение диетологов

В чем заключается вред сухих завтраков: мнение диетологов
21:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для многих завтрак в обязательном порядке должен состоять из мюслей, хлопьев и свежевыжатого сока. Но так ли это полезно, рассказали эксперты.

Мюсли - незаменимый завтрак киевлянки Ларисы. Особенно если их правильно заправить.

"Мед, и орешки, и чернослив, и любые сухофрукты, все мы любим - чем больше - тем лучше!" - добавляет Лариса, жительница Киева.

Пшеничные хлопья - одни из любимых лакомств и четырехлетней Дианы, рассказывает ее бабушка.

"И хлопья, и мюсли с кефиром, и йогуртом раз в неделю - в обязательном порядке!" - уточняет Лейла, жительница Киева.

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Большинство украинцев уверены, что сухие завтраки очень полезны. Более того, они якобы помогают похудеть. Но мало кто знает, что прежде чем попасть на стол, этот продукт неоднократно подвергался обработки, в том числе и термической. Поэтому на самом деле, эти аппетитные хлопья не что иное, как обычная мука с большим количеством сахара и усилителей вкуса.

"Там слишком много подсластителей, в частности, кукурузный сироп, это очень вредно, это очень много глюкозы, что в первую очередь приводит к лишнее весу, а лишний вес запускает и сахарный диабет, и повышение холестерина, и гипертоническая болезнь, и ишемическую болезнь сердца", - поясняет Марина Крапивнер, кардиолог-терапевт.

Не менее опасны для сердечников свежевыжатые соки и смузи, уверена врач.

"Все волокна остаются вне сока - мы выжимаем воду, сахар ну и в какой-то степени микроэлементы и витамины, но в основном это сахар и вода!" - отмечает Марина Крапивнер.

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Тем, кто хочет похудеть стоит забыть про обезжиренный творог, кефир и йогурт на завтрак.

"С одной стороны раздражается желудок теми кислотами, которые там теперь в более свободном виде присутствуют, с другой стороны нет желчегонной функции, нет желчегонного эффекта, печень не может очищать кровь от тех пестицидов, гербицидов, которые могут выходить из жировой ткан", - заверяет Борис Скачко, диетолог.

Лучше употреблять кисломолочку двух и более процентов жира, советует диетолог. А сухие завтраки заменить цельнозерновыми продуктами. И не совмещать в одном блюде орехи с сухофруктами.

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Здоровье, Сухие завтраки, Вредные свойства.
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