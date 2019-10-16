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Во всем виновата соль: почему горячий шоколад обладает опасными свойствами

Во всем виновата соль: почему горячий шоколад обладает опасными свойствами
21:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сладкие продукты, например горячий шоколад, могут содержать высокий уровень соли.

Исследование Университета Королевы Марии показало: в чашке горячего шоколада столько же соли, что и в морской воде.

В общей сложности ученые проанализировали 28 продуктов питания, включая горячий шоколад, чипсы, бургеры и салатную заправку. Оказалось, определенные марки горячего шоколада отличаются высокой концентрацией соли (в них в 16 раз больше соли, чем максимум, рекомендуемый Минздравом Британии). Так, одна порция опаснее, чем пакет чипсов.

Для сравнения: в воде Атлантического океана содержится один грамм соли на 100 миллилитров. Такая же концентрация у порошка для приготовления горячего шоколада. Также ученые отмечают огромное различие в составе продуктов одного порядка, но разных марок. Покупательская корзина может содержать на 57 граммов больше соли только за счет выбора аналогов других брендов.

Названо неизвестное свойство зеленого чая

Между тем, чрезмерное потребление соли связано с повышенным риском гипертонии. Соль негативно сказывается на состоянии сердца, сосудов, почек, головного мозга, приводя к сердечным приступам, инсультам, деменции, почечным болезням.

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Здоровье, Соль, Горячий шоколад, Вредные свойства.
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