Скачать
Четверг, 17.10.2019
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки
Звезды "Сверхъестественного" сделали общие татуировки

Действительно ли она так хороша: полезные свойства черемши

Действительно ли она так хороша: полезные свойства черемши
13:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня все говорят о черемше, как у чудодейственном средстве от всех болезней.

Черемшу еще называют диким луком, или чесноком. Действительно, в пользе она не уступает этим продуктам, но обладает и другими хорошими качествами.

Похудение

Черемша ускоряет обмен веществ, обладая минимальной калорийностью. Это идеальная зелень для диетического салата, всего 30 грамм черемши помогут худеть гораздо быстрее.

Бодрость

Растение пробуждает лучше вредного кофе, при этом не вызывая зависимости и не оказывая негативного влияния на организм.

Достаточно добавить черемшу к блюду на завтрак, или сделать из нее отвар (из-за резкого запаха — не рекомендуется, если предстоит с кем-то общаться) и бодрость на весь день обеспечена.

Неоднозначная черемша: для кого полезна, а для кого вредна

Нормализация давления

Черемша улучшает работу сердечно-сосудистой системы и понижает высокое давление до нормальных показателей.

При низком давлении и анемии давление тоже нормализируется, благодаря бодрящему эффекту черемши.

Снижение уровня холестерина

Вредный жир, который оседает на стенках сосудов и создает опасность для жизни называется холестериновыми бляшками.

Черемша помогает рассасыват скопление холестерина в организме и выводить его естественным путем — это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение пищеварения

Черемша положительно влияет на пищеварение: способствует выделению желудочного сока, благодаря чему желудок начинает работать быстрее.

Растение прекрасно справляется с тяжестью, газообразованием и прочими проблемами пищеварения.

Ученые определили лучший продукт для хорошей работы сердца (Фото)

Укрепление иммунитета

Растение — лидер среди продуктов питания по содержанию иммуноукрепляющего витамина С. Всего несколько листов черемши в ежедневном рационе помогут навсегда забыть о болезнях и простудах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, черемша.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Исследование: как бактерии на листьях переживают дневную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь