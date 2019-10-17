Анестезия и наркоз: вся правда о влиянии на организм

Новости шоу бизнеса:Общий наркоз или даже анестезия у стоматолога является страхом многих людей. Чем отличается действие анестезии и наркоза и как они влияют на организм.

Как основной, так и побочный эффект средств для наркоза обуславливается тем, что все они являются мощными супрессантами нервной системы, которые влияют на функционирование головного и спинного мозга, сердца и дыхательных путей.

Как действует анестезия

Любая анестезия, местная или общая, то есть наркоз – медикаментозное вмешательство в организм, которое помогает избежать болевого стресса. Ведь в ответ на болевой импульс в коре головного мозга проходит осознание боли, чтобы этого не допустить, нужно блокировать нервные окончания.

Местная анестезия останавливает передачу болевого импульса в определенном участке – препарат проходит через мембраны клеток и нарушает реакции в них. Как следствие, нервные импульсы блокируются, а боль не чувствуется.

Наркоз или общая анестезия – эффективный метод, когда предполагается вмешательство в значительные участки тела. В таком состоянии человек спит и находится в расслабленном состоянии, ведь напряженные мышцы не должны мешать врачу.

В целом анестезию разделяют на три вида: общую (наркоз), региональную и местную.

Как делают общий наркоз

Наркоз может бывает двух видов: ингаляционный и внутривенный. Разница в способе передачи анестезирующего вещества.

При ингаляционной анестезии вещество в виде газа с помощью специального аппарата попадает в организм через легкие. При внутривенном наркозе анестетик вводят в вену. Эти виды анестезии часто комбинируют во время операции.

Ингаляционный наркоз имеет преимущество в том, что после окончания операции можно прекратить подачу газа, он быстро выходит из легких и пациент через две-три минуты просыпается. Анестетик, который вводят в вену, действует дольше.

Наркоз – состояние, в котором находится организм под действием нескольких препаратов, которые подбираются анестезиологом.

Классический наркоз охватывает следующие этапы:

анестезию. Пациент засыпает под действием лекарств-гипнотиков, подавляющих сознание.

анальгезию, то есть обезболивание. Чаще всего применяют наркотические анальгетики.

миорелаксацию, или расслабление мускулатуры.

Последствия наркоза

У каждого анестетика есть побочные действия. Самые распространенные – тошнота, рвота, сильная головная боль, слабость, снижение артериального давления. По мере вывода препарата из организма побочные действия проходят.

Практически все анестетики повреждают клетки головного мозга – часть нейронов погибает. Расстройства памяти и снижение концентрации внимания могут сохраняться в течение нескольких часов или дней.

Чтобы избежать тошноты, врачи рекомендуют в день операции ничего не есть и не пить. Дело в том, что во время наркоза сфинктеры (клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой) расслабляются, пища из желудка может вытекать через пищевод, попадать в ротовую полость, а оттуда в дыхательные пути. Это может быть опасно для жизни.

Иногда пациенты думают, что врач не узнает, что они сделали несколько глотков кофе, и скрывают это. А кофе стимулирует выделение желудочного сока, и желудок в результате наполняется еще больше.

Общий наркоз с миорелаксацией предусматривает искусственное вентилирование легких – пациента подключают к дыхательному аппарату. Неприятные ощущения могут быть, если после операции закончился наркоз, то есть анестетик прекратил свое действие и человек пришел в себя, а действие миорелаксантов продолжается.