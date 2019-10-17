Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Анестезия и наркоз: вся правда о влиянии на организм

Анестезия и наркоз: вся правда о влиянии на организм
17:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Общий наркоз или даже анестезия у стоматолога является страхом многих людей. Чем отличается действие анестезии и наркоза и как они влияют на организм.

Как основной, так и побочный эффект средств для наркоза обуславливается тем, что все они являются мощными супрессантами нервной системы, которые влияют на функционирование головного и спинного мозга, сердца и дыхательных путей.

Как действует анестезия

Любая анестезия, местная или общая, то есть наркоз – медикаментозное вмешательство в организм, которое помогает избежать болевого стресса. Ведь в ответ на болевой импульс в коре головного мозга проходит осознание боли, чтобы этого не допустить, нужно блокировать нервные окончания. 

Местная анестезия останавливает передачу болевого импульса в определенном участке – препарат проходит через мембраны клеток и нарушает реакции в них. Как следствие, нервные импульсы блокируются, а боль не чувствуется.

Наркоз или общая анестезия – эффективный метод, когда предполагается вмешательство в значительные участки тела. В таком состоянии человек спит и находится в расслабленном состоянии, ведь напряженные мышцы не должны мешать врачу.

В целом анестезию разделяют на три вида: общую (наркоз), региональную и местную.

Как делают общий наркоз

Наркоз может бывает двух видов: ингаляционный и внутривенный. Разница в способе передачи анестезирующего вещества.

При ингаляционной анестезии вещество в виде газа с помощью специального аппарата попадает в организм через легкие. При внутривенном наркозе анестетик вводят в вену. Эти виды анестезии часто комбинируют во время операции. 

Ингаляционный наркоз имеет преимущество в том, что после окончания операции можно прекратить подачу газа, он быстро выходит из легких и пациент через две-три минуты просыпается. Анестетик, который вводят в вену, действует дольше.

Наркоз – состояние, в котором находится организм под действием нескольких препаратов, которые подбираются анестезиологом.

Классический наркоз охватывает следующие этапы:

  • анестезию. Пациент засыпает под действием лекарств-гипнотиков, подавляющих сознание.
  • анальгезию, то есть обезболивание. Чаще всего применяют наркотические анальгетики.
  • миорелаксацию, или расслабление мускулатуры. 

Последствия наркоза

У каждого анестетика есть побочные действия. Самые распространенные – тошнота, рвота, сильная головная боль, слабость, снижение артериального давления. По мере вывода препарата из организма побочные действия проходят.

Практически все анестетики повреждают клетки головного мозга – часть нейронов погибает. Расстройства памяти и снижение концентрации внимания могут сохраняться в течение нескольких часов или дней.

Чтобы избежать тошноты, врачи рекомендуют в день операции ничего не есть и не пить. Дело в том, что во время наркоза сфинктеры (клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой) расслабляются, пища из желудка может вытекать через пищевод, попадать в ротовую полость, а оттуда в дыхательные пути. Это может быть опасно для жизни.

Укрепляем иммунитет: как это сделать приятно и без напряжений

Иногда пациенты думают, что врач не узнает, что они сделали несколько глотков кофе, и скрывают это. А кофе стимулирует выделение желудочного сока, и желудок в результате наполняется еще больше.

Общий наркоз с миорелаксацией предусматривает искусственное вентилирование легких – пациента подключают к дыхательному аппарату. Неприятные ощущения могут быть, если после операции закончился наркоз, то есть анестетик прекратил свое действие и человек пришел в себя, а действие миорелаксантов продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вред, Польза, Анестезия, Наш организм, Наркоз, Чего бояться.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь