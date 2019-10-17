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ВОЗ наверняка не одобряет: что не так с рационом питания украинцев

ВОЗ наверняка не одобряет: что не так с рационом питания украинцев
23:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Украинцы потребляют вдвое меньше рекомендованного объема овощей и на 30% меньше фруктов и ягод.

Взрослые украинцы потребляют почти вдвое меньше овощей (174 г против рекомендуемых 300 г в день) и менее 30% фруктов и ягод (83 г против 300 г день) по сравнению с рекомендациями по здоровому питанию взрослых.

Соответствующие данные содержатся в национальном исследовании актуальной структуры питания украинцев, которое проводилось международной исследовательской компанией Ipsos по инициативе компании "Данон" в Украине.

Результаты исследования потребления пищевых продуктов 2018-2019 года показали, что взрослые потребляют чрезмерное количество мучных изделий – 474 г в сутки, в то же время уровень потребления молочных продуктов в несколько раз ниже рекомендуемого, также как и жидкости (500 мл в сутки). Украинцы потребляют чрезвычайно мало бобовых - 9 г против рекомендованных 75 г и лишь четверть рекомендованного количества орехов и семян - 8 г против 30 г.

В исследовании указано, что украинцы потребляют вдвое больше рекомендованного количества соли - 9,7 г по сравнению с рекомендованными 5 г Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мужчины потребляют на 17% больше соли по сравнению с женщинами - 10,7 г против 8,9 г.

Средний уровень потребления сахара у взрослых составляет 46 г в сутки. Только около четверти взрослого населения придерживается рекомендаций по оптимальному потреблению сахара - менее 25 г в день (25% мужчин и 23% женщин). 40% украинцев потребляет от 25 г до 50 г сахара в день. Высокий уровень потребления сахара - более 50 г в день установлен более чем у трети населения (35%), из которых 12% потребляют больше 75 г сахара в день.

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Исследование потребления пищевых продуктов 2018-2019 года у детей показало, что украинские дети разных возрастов потребляют небольшое количество овощей: дети раннего возраста (1-3 года) - 62 г в день; дошкольники (4-6 лет) - 100 г и дети школьного возраста и подростки (7-14 лет) 152 г овощей в день. Кроме того, дети всех возрастов предпочитают картофель овощам, употребляя его в количестве 74, 107 и 155 г в день в соответствующих возрастных группах.

Недостаточное количество характеризует и потребление фруктов с ягод: 95 г у детей раннего возраста; 101 г в дошкольном возрасте; 114 г у учащихся младших классов с последующим падением потребления в возрасте 11-14 лет до 74 г.

В то же время, в исследовании отмечается, что дети всех возрастов потребляют много хлеба и других мучных изделий. Средний дневной показатель для всех возрастных групп составляет 200 г в день. Украинские дети потребляют небольшое количество молочных продуктов - в среднем 185 мл в сутки. Особенно низким оказался уровень употребления таких продуктов у подростков - лишь 155 мл ежедневно.

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Дети раннего возраста потребляют ежедневно 54 г блюд из мяса и птицы, это количество возрастает до 81 г у дошкольников и до 115 г у школьников и подростков. Последние потребляют 20% из этого количества за счет обработанных мясных продуктов - колбасы, сосиски и тому подобное.

В исследовании указывается, что с возрастом увеличивается и потребления сахара. Дети всех возрастов потребляют много сахара: в среднем дети младшего возраста (1-3 года) потребляют 47 г сахара в день; дети дошкольного возраста - 56 г, школьники и подростки - 67 г. Также значительно больше соли, чем рекомендовано даже для взрослых потребляют дети раннего и дошкольного возраста, школьники и подростки.

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В исследовании приняли участие 1232 человека в возрасте от 1 до 60 лет. Выборка - репрезентативная городскому населению Украины по критериям: возраст, пол, тип населенного пункта, регион. Участники исследования заполняли дневники питания, в течение семи дней фиксировали на фото фактически потребленные блюда для верификации фактических данных. В рамках исследования был создан перечень из более 800 продуктов и блюд, которые чаще всего потребляются украинцами. Методология исследования разрабатывалась и согласовывалась с участием локальных и глобальных экспертов в области питания. Экспертизу исследования обеспечивала Ассоциация диетологов Украины.

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Украина, Питание, Исследование, Еда, ВОЗ.
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