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Продукты, которые стоит исключить из своего рациона девушкам после 30

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Продукты, которые стоит исключить из своего рациона девушкам после 30
03:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе - пищевых.

  • 1

    Ммериканское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило вписок из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет – в особенности женщинам.

    Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится "скрытый" сахар, количество которого ты также должна регулировать.

  • 2

    За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.

  • 3

    Девушкам после 30-ти (и до, собственно, тоже) рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.

  • 4

    Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.

  • 5

    Вопреки всем мифам о пользе диетических напитков, специалисты не советуют принимать их девушкам после 30-ти: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.

Полезные продукты, на которых не стоит экономить

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Здоровье, Продукты, Запрещенные продукты, Девушки после 30.
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