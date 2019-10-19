Суперфуды для новичков: чем питаются ЗОЖники

1 Чиа Семена чиа – настоящий суперфуд, который можно встретить на прилавках эко-магазинов и кухнях популярных блогеров. При первом взгляде и не скажешь, что от соприкосновения с жидкостью они набухают и в массе увеличиваются в 10 раз. Семена часто используют в качестве заменителя яиц для веганских десертов. Из чиа легко приготовить питательный пудинг на завтрак: в семенах 20% белков, 34% жиров и 25% пищевых волокон. Продукт добавляют в йогурт, кефир, салаты и выпечку. В 100 г семян кальция в два раза больше, чем в стакане молока. Ни в одном из продуктов не содержится столько жирных кислот, как в чиа. Количество антиоксидантов в семенах в несколько раз выше, чем в чернике и других ягодах.

2 Киноа Ключевое достоинство этой культуры – питательность: растительного цельного белка в киноа намного больше, чем в гречке. В сырых зернах в среднем 16-20% белка, что делает их незаменимым продуктом для спортсменов, детей, беременных. Кроме этого, киноа включает ценные антиоксиданты: валин, лейцин, гистидин, аргинин. В киноа содержится лизин, благодаря которому организм лучше усваивает кальций, а заживление тканей происходит быстрее. Еще лизин помогает формированию костей. В продукте много клетчатки, поэтому он эффективно выводит из организма токсины, уменьшает уровень холестерина, стабилизирует вес при ожирении и нарушениях обмена веществ. Киноа часто добавляют в салаты, заменяют ею рис для плова. Еще эта крупа отлично подходит людям, не переносящим клейковину. И все эти блага можно получить через 15 минут варки!

3 Красная чечевица Чечевица относится к группе бобовых культур, богатых микроэлементами, в том числе ценным для сердца магнием. По своим питательным свойствам чечевица не уступает мясу: она сытная и вкусная. Людям, следящим за фигурой, она заменяет хлеб. Чечевица поставляет организму триптофан – аминокислоту, которая преобразуется в чистый серотонин. А он, в свою очередь, гарантирует приподнятое настроение. Если стало грустно и тревожно, самое время приготовить блюдо из чечевицы. В нее можно добавлять томаты, красные перцы, свежую зелень: так организм лучше усвоит железо. Чечевица еще и прекрасный кроветворный продукт. Варить ее нужно в среднем 40-60 минут, поэтому рассчитывайте время заранее.

4 Какао-масло Какао-масло хоть и является производным плодов шоколадного дерева, но возможности его использования намного шире. Этот полезный жир, получаемый из зерен, богат олеиновой кислотой: он восстанавливает стенки сосудов, очищает кровь, уменьшает количество вредного холестерина. При приготовлении десертов како-маслу нет равных! Продукт удивляет своим составом. Он содержит примерно 5% полиненасыщенных, 35% мононенасыщенных и 60% ненасыщенных жиров, а еще ценные магний, медь, железо, фосфор, кальций, цинк, марганец и витамины А, В, С и Е. Сбалансированный натуральный продукт оздоровит весь организм. В какао-масле нет обычных для пальмового и кокосового масел трансжиров, оно повышает иммунитет, работоспособность, помогает нервной системе, подавляет рост опухолей. Не менее полезно масло для кожи: соприкасаясь с ней, сразу начинает таять, насыщать эпидермис полезными веществами. Косметологи его используют в качестве эмульгатора, что особенно ценно для обладателей сухой и чувствительной кожи.