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Такой полезный плач: целебные свойства и решения проблем со здоровьем

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Такой полезный плач: целебные свойства и решения проблем со здоровьем
16:00 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:та статья проливает свет на некоторые преимущества плача для здоровья.

  • 1

    Женщины плачут примерно 3,5 раза в месяц, в то время как мужчины плачут примерно 1,9 раза в месяц. Однако общество часто рассматривает плач как признак слабости. Но если вам хочется плакать, не сдерживайте слез. Они действительно имеют больше пользы для здоровья, чем мы думаем.

    Стресс.

    Исследование 2014 года показало, что плач может помочь людям расслабиться в стрессовых ситуациях. Результаты плача не являются немедленными, и это может занять несколько минут, прежде чем тело начинает расслабляться.

  • 2

    Артериальное давление.

    Высокое кровяное давление может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульт, сердечный приступ, сердечная недостаточность, деменция и даже почечная недостаточность. Но хорошая новость заключается в том, что, согласно нескольким исследованиям, плач не только снижает кровяное давление и контролирует его, но также может стабилизировать пульс.

  • 3

    Накопление токсинов.

    Слезы, которые текут из ваших глаз во время плача, могут очистить глаза от дыма и пыли. Кроме того, когда мы плачем, наши слезы сбрасывают токсины, которые накапливаются в организме из-за стресса.

  • 4

    Смена настроения.

    Если вам интересно, почему ваше поведение стало агрессивным, и в последнее время вы продолжаете испытывать беспокойство и раздражение, то вам следует знать, что однозначного ответа быть не может. Перепады настроения могут произойти по разным причинам. Одной из таких причин является накопление марганца в организме. Когда мы плачем, этот избыток марганца вытекает из тела вместе с нашими слезами. Это снижает его концентрацию в организме и, как следствие, заставляет вас чувствовать себя спокойно и сосредоточенно.

  • 5

    Боль.

    Когда мы испытываем физическую боль, слезы сами могут течь. Это способ тела уменьшить болевые ощущения. Исследования показали, что в дополнение к самоуспокоению, эмоциональные слезы высвобождает окситоцин и эндорфины. Эти химические вещества помогают людям чувствовать себя хорошо, а также могут облегчить как физическую, так и эмоциональную боль.

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Здоровье, Полезные свойства, Плач.
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