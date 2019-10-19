Осторожно: от этих продуктов появляется жир внизу живота (Фото)

1 МОРОЖЕНОЕ Слишком сладкое, чтобы быть полезным, мороженое быстро повышает уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, который нужен для переработки глюкозы. А чем выше уровень инсулина, тем менее восприимчивыми к нему становятся клетки мышц – главный "крематорий" калорий, - и тем больше шансов, что инсулин понесет глюкозу к жировым клеткам, где она будет преобразована в новые слои жира. Вообще этот "план Б" инсулин использует тем чаще, чем больше простых углеводов вы потребляете, и чем меньше в вашем теле мышечной ткани. Инсулин, этот труженик, призванный убирать лишний сахар из крови, поначалу пытается "пристроить" молекулы глюкозы клеткам мышечной ткани. Но чем менее восприимчивы они к инсулину (а в этом виноваты именно вы и ваша любовь к сладкому), и чем меньше их в вашем организме, тем меньше вариантов остается у инсулина. Жировые клетки отзывчивее на его воздействие и с радостью приютят у себя глюкозу, преобразуя простые углеводы в отложения жира вокруг вашей талии. Ожирение, при котором у человека в первую очередь исчезает под слоем жира талия и живот, так и называется: инсулинорезистентным. В США, по разным данным, этот тип ожирения характерен для 35% людей, страдающих избыточным весом. Думаете, это все недостатки ледяного лакомства? Отнюдь. Как любой экстремально холодный молочный продукт, содержащий лактозу, мороженое требует особых условий для переваривания и часто вызывает повышенное газообразование. Так что спустя совсем непродолжительное время вы можете почувствовать дискомфорт в области пояса.

2 ЗЕФИР, ПАСТИЛА Эти "нежирные" сладости часто рекомендуются в качестве лакомства для худеющих. Аргумент прост: классический зефир и пастила делаются без использования жира и молока. То есть, эти продукты хоть и сладкие, но имеют нулевой процент жирности. Для тех, кто сидит на сбалансированной диете, - идеальное лакомство. Однако как любой продукт, содержащий сахар в существенных количествах, зефир и пастила приводят к резкому скачку сахара в крови, а дальше все идет по известному сценарию: увеличение уровня инсулина, и спешная попытка "распихать" избыток глюкозы по организму, очистив от нее кровь. Вы все еще считаете зефир удачным десертом для стройной талии? Напрасно. И, увы, зефир и пастила благодаря своему составу часто являются причиной вздутия живота.

3 БУЛОЧКИ Обычные белые булочки, которые мы используем для сэндвичей или как основу для бутербродов, выпекаются из 100%-ной очищенной пшеничной муки. Такая мука не имеет никакой пищевой ценности для нашего организма. Потребление выпечки из пшеничной муки высшего сорта приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови и способствует отложению жира в области талии. К слову, свежая дрожжевая выпечка также способствует усиленному образованию газов в желудке. Если вы не можете отказать себе в удовольствии съесть булочку, отдавайте предпочтение выпечке из муки грубого помола.

4 МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА Употребление любой обогащенной углеводородом воды приводит к временному увеличению объема желудка за счет скопления в нем газов из напитка. Эффект распирания в той или иной степени может сохраняться от часа до трех. Конечно, это не критично, но, если вы надели облегающий наряд или обтягивающие джинсы, лучше воздержитесь от воды с газами. Иначе чувство дискомфорта от слишком тесной в талии одежды вам обеспечено.

5 КОЛА И СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА В отличие от обычной воды с газом, которая вызывает немедленное, но кратковременное вздутие живота, кола и ее аналоги увеличивают объем талии надежно и надолго. В зависимости от типа газировки она может содержать сахар, кукурузный сироп или другой жидкий подсластитель. Высокое содержание сахара в жидкой форме моментально повышает уровень инсулина в крови, а тому ничего не остается делать, как эвакуировать излишки глюкозы из крови, срочно переработав ее в жир. Догадайтесь, где этот жир будет храниться? Правильно: в области живота. Не пытайтесь заменить сладкую газировку так называемыми "диетическими" вариантами. В диетической коле и подобных ей напитках вместо натуральных источников сахарозы содержатся искусственные подсластители. Возможно, они не добавят вам складок на животе, но и здоровья тоже не прибавят, скорее, наоборот.

6 КАРТОФЕЛЬ ФРИ, ЧИПСЫ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ФРИТЮРА Коммерческие чипсы, картошка фри из ресторанов быстрого питания и прочий фаст-фуд, которым мы привыкли перекусывать во время рабочих перерывов, или закидываем в себя во время дружеских посиделок, часто содержат самый вредный тип жиров - транс-жиры, которые мало того, что портят талию, так еще и являются канцерогенами. Помимо прочего, этот тип жиров вызывает воспалительные процессы в желудке. Что опять же не делает его здоровее. И в довершение к этому сильно зажаренная пища заставляет нас больше пить. Так что ощущение тяжести в животе и дискомфорт после такого перекуса гарантирован. Вроде бы и съедено немного, а пояс на джинсах упорно давит на округлившийся животик.

7 СОСИСКИ И КОЛБАСА Промышленные сосиски, сардельки, колбаски – все эти удобные для занятых людей полуфабрикаты содержат неприличное количество насыщенных жиров, вредных для организма. Помимо того, что они способствуют набору лишнего веса, насыщенные жиры также часто становятся причиной воспалительных процессов в желудке. Есть и еще одна причина избегать употребления колбасы и сосисок тем, кто заботится о внешнем виде своего живота. Эти продукты содержат избыточное количество натрия, который является одним из известных усилителей вкуса (в составе пищевой соли и других пищевых добавок). Так производители заставляют вас любить свою мясную продукцию и есть больше, чем вы должны. Чем же плох натрий? Его избыток приводит к задержке жидкости в организме и как следствие – к отекам. По этой же причине ваш живот будет казаться больше, а вы будете ощущать неприятную тяжесть в животе после еды.

8 ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА И КОНФЕТЫ "БЕЗ САХАРА" Как правило, такие продукты содержат спиртовые заменители сахара, такие как ксилит (xylitol), сорбит (sorbitol), мальтит (maltitol). Поскольку эти сахарные спирты лишь частично перевариваются в организме, они менее калорийны и имеют более низкий гликемический индекс (то есть не приводят к резкому увеличению концентрации глюкозы в крови). Однако по той же причине эти спирты могут привести к такому побочному эффекту со стороны ЖКТ как вздутие, повышенное газообразование и даже диарея. Как результат – ваш живот будет выглядеть не таким плоским, как хотелось бы, после приема этих сладостей без сахара. У жевательной резинки есть и еще одна неприятная особенность: в процессе жевания вы заглатываете воздух. Что также приводит к излишнему образованию газов и вздутию.

9 БЕЛЫЙ РИС Очищенный белый рис легко переваривается, быстро повышает уровень инсулина в вашем организме, и как результат, запускает все ту же цепную реакцию, приводящую к отложению жира на талии. Кроме того, рис не дает вам необходимое ощущение сытости. Как результат – вы готовы съесть больше, чем это реально нужно, увеличивая потребление калорий, а значит, и собственный вес.

10 КАПУСТА Известный факт: практически все виды капусты в сыром виде способствуют усиленному газообразованию. При всей диетичности данного продукта, его не стоит употреблять в те дни, когда вам хочется, чтобы ваша фигура выглядела идеальной. Салатик из свежей капусты и обтягивающий наряд – вещи не совместимые. От вздутия, которое возникает в процессе переваривания сырой капусты, не спасет даже прекрасно накаченный брюшной пресс. Совет: вздутия живота можно избежать, если употреблять капусту, предварительно обработав ее термически. При паровой обработке большинство полезный веществ сохранятся, а причина метеоризма – грубая клетчатка, - разрушается.

11 БОБОВЫЕ О том, что горох и фасоль приводят к метеоризму, не знает только ленивый. Вздутие живота при этом провоцирует растительный белок, в больших количествах присутствующий в бобовых. Газообразование связано с тем, что желудку не хватает ферментов для быстрого переваривания этих растительных белков, и они начинают бродить в ЖКТ. Выход один: если вы не привычны к бобовым, и они не являются частью вашего регулярного рациона, - не налегайте на них в те редкие моменты, когда появляется такая возможность. Бобовые, безусловно, питательны и из них могут получаться очень вкусные блюда. Но для вас это закончится газами и дискомфортом спустя непродолжительное время.