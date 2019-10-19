Скачать
Суббота, 19.10.2019
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

Можно ли похудеть, употребляя яичные желтки

Можно ли похудеть, употребляя яичные желтки
20:44 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Называны плюсы и минусы употребления яичных желтков.

Несмотря на высокое содержание жира, похудение на желтках – действенный способ.

Многие люди страдают лишним весом, а поэтому ищут способы эффективно избавиться от ненужных килограммов.

Похудение на желтках среди разнообразных диет пользуется популярностью. Яичные желтки обладают многими полезными свойствами и содержат в себе огромное количество веществ, необходимых для нормальной работы организма.

Но использовать такой способ похудения нужно с умом.

Яичные желтки для похудения: польза

Если вы планируете использовать яйца для похудения, то должны знать об их полезных свойствах. В результате научных исследований было доказано, что куриный желток – удивительный продукт. В нем содержится огромное количество микроэлементов, витаминов и жирных аминокислот. Но, главное, что в желтках нет углеводов, благодаря этому организм при употреблении продукта вырабатывает энергию, но не откладывает калорий в виде жира на черный день. А фосфолипиды улучшают работу мозга.

Кроме этого, в яичных желтках, которые способствуют похудению, содержится биотин или, иными словами, витамин Н. Это вещество запускает процесс расщепления жиров. Но чтобы он начал действовать, важно присутствие физических нагрузок. Иными словами, эффективность похудения с помощью яиц будет видна только при регулярных занятиях спортом.

Простые привычки с утра, которые помогут ускорить метаболизм (Фото)

Куриный желток для похудения: вред

Важно помнить, что в яйцах, а особенно в желтках, содержится много холестерина, худеть на яйцах можно после консультации врача. Использовать яичные диеты запрещено, если у вас:

  • атеросклероз;

  • сердечно сосудистые заболевания;

  • мочекаменная болезнь;

  • индивидуальная непереносимость к продукту.

Кроме этого, биотин не будет выводиться из организма при отсутствии физических нагрузок и большом употреблении яиц. Это способствует накоплению жира в крови. В результате может возникнуть интоксикация или воспаление желчевыводящих путей. Также необходимо правильно сочетать яйца с другими продуктами, чтобы организм получал все необходимые элементы и вещества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Похудение, Советы, Продукты, Яйцо, Желток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
02 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога
Земельная реформа станет результатом национального диалога
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь