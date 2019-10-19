Можно ли похудеть, употребляя яичные желтки

Новости шоу бизнеса:Называны плюсы и минусы употребления яичных желтков.

Несмотря на высокое содержание жира, похудение на желтках – действенный способ.

Многие люди страдают лишним весом, а поэтому ищут способы эффективно избавиться от ненужных килограммов.

Похудение на желтках среди разнообразных диет пользуется популярностью. Яичные желтки обладают многими полезными свойствами и содержат в себе огромное количество веществ, необходимых для нормальной работы организма.

Но использовать такой способ похудения нужно с умом.

Яичные желтки для похудения: польза

Если вы планируете использовать яйца для похудения, то должны знать об их полезных свойствах. В результате научных исследований было доказано, что куриный желток – удивительный продукт. В нем содержится огромное количество микроэлементов, витаминов и жирных аминокислот. Но, главное, что в желтках нет углеводов, благодаря этому организм при употреблении продукта вырабатывает энергию, но не откладывает калорий в виде жира на черный день. А фосфолипиды улучшают работу мозга.

Кроме этого, в яичных желтках, которые способствуют похудению, содержится биотин или, иными словами, витамин Н. Это вещество запускает процесс расщепления жиров. Но чтобы он начал действовать, важно присутствие физических нагрузок. Иными словами, эффективность похудения с помощью яиц будет видна только при регулярных занятиях спортом.

Куриный желток для похудения: вред

Важно помнить, что в яйцах, а особенно в желтках, содержится много холестерина, худеть на яйцах можно после консультации врача. Использовать яичные диеты запрещено, если у вас:

атеросклероз;

сердечно сосудистые заболевания;

мочекаменная болезнь;

индивидуальная непереносимость к продукту.

Кроме этого, биотин не будет выводиться из организма при отсутствии физических нагрузок и большом употреблении яиц. Это способствует накоплению жира в крови. В результате может возникнуть интоксикация или воспаление желчевыводящих путей. Также необходимо правильно сочетать яйца с другими продуктами, чтобы организм получал все необходимые элементы и вещества.