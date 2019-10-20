Сезонный перевод времени: влияние на организм человека

Новости шоу бизнеса:В последнее воскресенье октября в Украине переведут стрелку часов на один час назад. Такое изменение режима может вызвать стресс для организма.

Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.

Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

Как влияет переход на зимнее время?

Нарушение сна; Нарушение сердечно-сосудистой системы; Ухудшение эмоционального состояния; Увеличение несчастных случаев.

Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.

Как уменьшить вред от перевода часов?

Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным. Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом. Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм. Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.

Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.