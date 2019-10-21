Заедайте стресс правильно: основные правила и уловки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Часто в моменты сильного стресса человек вообще не хочет есть, потому что все резервы организма включаются в работу над решением актуальных проблем.

Как питаться во время стрессовых ситуаций?

Чтобы помочь организму пережить стресс, нужно отдать предпочтение сложным углеводам: кашам, цельнозерновому хлебу. Также организму необходимы белки, причем получать их оптимально из нежирных продуктов: белого мяса птицы, рыбы.

Рыба полезна еще и потому, что содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на функции центральной нервной системы и деятельность мозга. К тому же исследования Национального института здоровья США выявили связь между настроением и омега-3 кислотами. Старайтесь питаться не реже пяти раз в день разнообразной и сбалансированной пищей.

Откажитесь от пищевых стимуляторов

В периоды стресса лучше отказаться от пищевых стимуляторов - особенно кофе и алкоголя. Они дают лишь кратковременный эффект и недолгое ощущение прилива сил, а на самом деле истощают нервную систему еще сильнее. Из питья полезны свежевыжатые фруктовые соки, травяные чаи, чистая вода.

Ешьте побольше овощей и фруктов

Во время переживаний включите в рацион овощи и фрукты. В них содержится необходимый для ощущения радости сахар. Кроме того, овощи и фрукты обладают яркими и привлекательными природными цветами. А исследования показали, что яркая и разноцветная еда положительно влияет на эмоциональное состояние человека.

Например, томаты, по данным исследований, которые проводились в Японии и Китае, снижают риск тяжелых депрессивных состояний в несколько раз. Все дело в ликопине - пигменте, придающем томату ярко-красный окрас: он самый мощный антиоксидант среди каротиноидов и снижает ущерб от процессов окисления свободных радикалов.

Отложите диету до лучших времен

Ни в коем случае в стрессовые периоды не садитесь на диеты: любая диета уже стресс для организма. Также забудьте о жирной, жареной пище, большом количестве мяса: все это тяжело переваривается и усиливает нагрузку на и так истощенный организм.

Ограничьте потребление сладкого

Нельзя злоупотреблять и сладостями, хотя они безусловно повышают настроение. Не превышайте свою норму, иначе избыток сладкого принесет не пользу, а проблемы, например, нарушение углеводного обмена. Следить нужно не только за количеством сладкого, но и за качеством: от молочных шоколадок и сдобных печений лучше отказаться, отдав предпочтение меду, сухофруктам, горькому шоколаду.

Приучите себя к здоровым перекусам

Если в стрессовые моменты вам хочется что-то постоянно жевать, постарайтесь, чтобы эта "успокоительная жвачка" была полезной. И чтобы не бегать к холодильнику за очередным куском вредной колбасы, нарежьте и разложите на несколько тарелок яркие овощи и расставьте их по дому.

Употребляйте кисломолочные продукты

При условии хорошей переносимости полезно включить в рацион кисломолочные продукты, которые также улучшают настроение.

Принимайте витамины

Если стресс носит хронический характер, по согласованию с врачом полезно пропить комплекс поливитаминов, магний и витамины группы В, которые оптимизируют функции центральной нервной системы.