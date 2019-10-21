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Витамин С: чем опасен переизбыток

Витамин С: чем опасен переизбыток
18:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Шведские исследователи из Каролинского университета выступили с предостережением о том, что заниматься самолечением с помощью витаминов крайне рискованно.

О пользе витамина С известно даже школьникам, но, как смогли убедиться ученые в Швеции, принимать его по собственному усмотрению "для профилактики и укрепления иммунитета" может быть очень опасно. В частности, выяснилось, что витамин С может плохо действовать на почки.

Масштабный проект шведов позволил медикам сделать вывод, что у людей, постоянно принимающих «аскорбинку», повышен риск почечной патологии.

"Прием повышенных дозировок витамина С в два раза увеличивает риск образования камней в почках", — таково мнение научных работников из Каролинского университета.

В течение 11 лет они вели наблюдение за изменениями в здоровье у 23 355 мужчин, которые к началу эксперимента не страдали болезнями почек. За этот период 436 человек получили диагноз "нефролитиаз" (почечнокаменная болезнь). Ученые проанализировали особенности их образа жизни и установили связь между проблемами с почками и приемом витаминов.

 Витамин С: чем опасен дефицит аскорбиновой кислоты

"Если испытуемые ежедневно потребляли витамин С в качестве пищевой добавки (1000 мг), то риск развития нефролитиаза был ощутимо выше, чем у тех, кто не принимал никаких пищевых добавок", — рассказали медики об этой корреляции.

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Здоровье, Вред, Витамин С, Польза, Витамин, Переизбыток.
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