Вот и наступила осень: как защитить губы от холодов

1 Увлажняющий бальзам для губ Наносить это косметическое средство нужно за полчаса до макияжа или перед выходом на улицу. За это время он успеет как следует впитаться. Действие бальзама для губ тогда будет наиболее эффективным. К тому же бальзам способен устранить сухость, мелкие трещины, тем самым защитить губы от холодов.

2 Насыщенная питательными веществами помада Во время холодов помада должна быть с формулой, насыщенной питательными компонентами ухода. Это позволит сохранить красоту губ. Главное — обращать внимание на состав. В ней должны быть растительные ингредиенты. Тогда губы буду защищены от холодов.

3 Масла для губ Существуют масла для губ, которые способны восстановить обветренные губы. В них содержатся натуральные масла, таким образом, это мощное питательное средство для этой нежной области. Наиболее эффективно применять масло мирабели. Лучше применять масло на ночь, чтобы у губ было время восстановиться.

4 Скраб для губ Скраб для губ позволяет удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи. Таким образом, нежная часть лица будет максимально мягкой и красивой. Обычно в составе таких косметических средств есть масла, что позволяет успокоить и разгладить кожу.