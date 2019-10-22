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Вот и наступила осень: как защитить губы от холодов

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Вот и наступила осень: как защитить губы от холодов
23:16 Вт, 22 Октябрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В суровые морозы и даже прохладные осенние вечера губы нужно защищать от холода.

  • 1

    Увлажняющий бальзам для губ

    Наносить это косметическое средство нужно за полчаса до макияжа или перед выходом на улицу. За это время он успеет как следует впитаться. Действие бальзама для губ тогда будет наиболее эффективным. К тому же бальзам способен устранить сухость, мелкие трещины, тем самым защитить губы от холодов.

  • 2

    Насыщенная питательными веществами помада

    Во время холодов помада должна быть с формулой, насыщенной питательными компонентами ухода. Это позволит сохранить красоту губ. Главное — обращать внимание на состав. В ней должны быть растительные ингредиенты. Тогда губы буду защищены от холодов.

  • 3

    Масла для губ

    Существуют масла для губ, которые способны восстановить обветренные губы. В них содержатся натуральные масла, таким образом, это мощное питательное средство для этой нежной области. Наиболее эффективно применять масло мирабели. Лучше применять масло на ночь, чтобы у губ было время восстановиться.

  • 4

    Скраб для губ

    Скраб для губ позволяет удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи. Таким образом, нежная часть лица будет максимально мягкой и красивой. Обычно в составе таких косметических средств есть масла, что позволяет успокоить и разгладить кожу. 

  • 5

    Маски для области глаз

    Да, не удивляйтесь, но для губ отлично подходит маска для области глаз, так как она предназначена для второй по нежности части лица. У неё насыщенная текстура, которая восстанавливает самую сухую кожу и делает её гладкой.

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Здоровье, Губы, Холод, Защита губ.
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