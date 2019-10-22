Продуло шею: что делать и как лечить

Новости шоу бизнеса:воспаление мышц не происходит из-за обычного сквозняка, а только из-за длительного переохлаждения или сильного потока воздуха, направленного в эту область.

Боль в мышцах может быть не только из-за переохлаждения, но и из-за сна в неудобном положении, длительной работы за компьютером или физической нагрузки, рассказывает врач ортопед-травматолог Артур Красненко.

Воспаление в мышцах называется миозит. Через раздражитель мышца сокращается, из-за чего снижается кровоснабжение и возникает боль.

Миозит – симптомы

мышцы словно "заклинило";

боль в поверхностных мышцах, которая возникает внезапно;

Обычно такая "простуда" проходит самостоятельно и не вызывает беспокойства. Однако если шея "хрустит", есть головокружение, рвота, онемение конечностей – немедленно обратитесь к врачу.

Что делать при боли в шее?

принять таблетку обезболивающего группы НПВП (например, диклофенак или ибупрофен)

сделать теплый компресс или нанести согревающий крем

пытаться плавно растягивать мышцы. Обратите внимание, что растяжка не должна вызывать сильные боли, поэтому "без фанатизма", пожалуйста;

Профилактика: как уберечься от "сквозняков"

На самом деле, открытое окно никак не должно вас беспокоить и устойчивость к сквознякам нужно просто выработать. Для закаливания организма не обязательно прыгать босиком в снег, достаточно лишь снизить отопление дома до 18-20 градусов.

Постепенно эта температура станет для вас нормой и незначительные сквозняки не будут вызывать дискомфорта.