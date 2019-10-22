Продуло шею: что делать и как лечить

Боль в мышцах может быть не только из-за переохлаждения, но и из-за сна в неудобном положении, длительной работы за компьютером или физической нагрузки, рассказывает врач ортопед-травматолог Артур Красненко.
Воспаление в мышцах называется миозит. Через раздражитель мышца сокращается, из-за чего снижается кровоснабжение и возникает боль.
Миозит – симптомы
Обычно такая "простуда" проходит самостоятельно и не вызывает беспокойства. Однако если шея "хрустит", есть головокружение, рвота, онемение конечностей – немедленно обратитесь к врачу.
Что делать при боли в шее?
Профилактика: как уберечься от "сквозняков"
На самом деле, открытое окно никак не должно вас беспокоить и устойчивость к сквознякам нужно просто выработать. Для закаливания организма не обязательно прыгать босиком в снег, достаточно лишь снизить отопление дома до 18-20 градусов.
Постепенно эта температура станет для вас нормой и незначительные сквозняки не будут вызывать дискомфорта.