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Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное

Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
05:50 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали, каким должно быть питание в момент выпивки.

Если неправильно закусывать алкогольные напитки во время застолья, то это может привести к опасному нарушению в организме.  Закусывая алкоголь неподходящими продуктами, можно спровоцировать состояние гипогликемии, при которой происходит резкое падение глюкозы в крови, что делает невозможным нормальное функционирование клеток, в том числе клеток мозга.

«Если вы надумали пить, то обязательно стоит запастись той пищей, которая хорошо выводит алкоголь из организма», — объяснили эксперты, как можно избежать опасного нарушения.

По их словам, никогда не нужно сочетать алкоголь с сахаросодержащими продуктами – шоколадом, конфетами. Это может привести к резкому росту сахара в крови и вызвать в ответ повышенную выработку инсулина, что и чревато в итоге развитием гипогликемии.

Острая пища может увеличить продолжительность жизни

Алкогольные напитки лучше всего закусывать такими продуктами, как отварной картофель, легкий салат с овощами, нежирное мясо птицы, дали совет специалисты.

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Алкоголь, Спиртное, Закуска, Выпивка, Как правильно закусывать спиртное.
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