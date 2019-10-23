Не хуже чая: продукты, которые помогут согреться

Новости шоу бизнеса:Все знают совет: чтобы согреться, нужно выпить чашку горячего чая. Между тем некоторые продукты могут лучше справиться с задачей.

Айс-кофе

Выпить холодный кофе и согреться. Удивительно, но этот способ реально работает. Дело в том, что кофеин обладает способность согревать наше тело. Он ускоряет обмен веществ, стимулируя высвобождение жирных кислот из жировых тканей организма. Благодаря этому мы чувствуем тепло изнутри. Эффективнее всего пить холодный кофе без сахара и сливок, чтобы максимально ускорить метаболизм.

Имбирь

Имбирь "работает" по тому же принципу, что и кофе, то есть усиливает термогенез — выработку тепла организмом. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Metabolism в 2012 году. Учёные также сделали вывод, что регулярно включая имбирь в свой рацион, можно бороться с неконтролируемыми приступами голода.

Бурый рис

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nutrition в 2011 году, показали, что усиливать термогенез способна пища, богатая углеводами и клетчаткой. Например бурый рис, который содержит и первое и второе в избытке. Чтобы согреться, вы также можете выбрать на гарнир белый рис, гречку или чечевицу.

Бананы

Бананы богаты витаминами группы В и магнием. Последний способствует работе щитовидной железы и надпочечников — органов, регулирующих температуру тела в холодную погоду. Съев всего один банан, который содержит около 10% дневной нормы магния и большую порцию витаминов группы В, вы имеете шанс не замёрзнуть на морозе и быстрее согреться по возвращении домой.

Арахис

В арахисе содержится большое количество витамина В3, улучшающего циркуляцию крови. Поэтому после прогулки в морозную погоду не будет лишним подкрепиться небольшой горстью этих орехов.

Тмин и корица

Думаете, что повышать температуру тела могут только острые специи? Это не совсем так: например, съев кусок перчёного мяса, вы добьётесь «горячего» эффекта лишь на очень короткое время. Зато другие специи, такие как корица и тмин, действительно способствуют термогенезу. Правда, «работают» они довольно медленно.

Холодная вода

Вы наверняка удивитесь, узнав, что стакан холодной воды согреет вас лучше, чем кружка горячего чая. Организм так устроен, что способен регулировать свою температуру. Вы пьёте что-то горячее, а температура тела понижается, и наоборот, вы выпиваете холодное, а температура тела повышается. Поэтому во втором случае у вас больше шансов быстрее согреться.