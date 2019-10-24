Ученые назвали полезные свойства каштанов

Новости шоу бизнеса:О многих полезных свойствах каштана мало кто знает.

Каштаны не содержат глютен, который нарушает тонкий кишечник и вызывает множество симптомов. По этой причине во многих глютенонесодержащих продуктах есть каштан.

Антиоксидантная сила

Каштан богат витамином С. По факту, это единственный вид ореха, в котором имеется данный витамин. Крепкие зубы, кости и кровеносные сосуды — вот лишь некоторые преимущества, которые обеспечивают организму витамин С. Обладая высоким содержанием марганца, каштаны способствуют быстрому заживлению ран и защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов, снижая риск развития некоторых видов рака и сердечных заболеваний.

Нормализация холестерина

Каштаны содержат приблизительно 21% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, которая необходима для снижения уровня холестерина в крови. Они также богаты мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая и пальмитолеиновая кислота. Эти кислоты, как показывают исследования, помогает повысить уровень хорошего холестерина и снизить плохой.

В отличие от многих других орехов, каштаны содержат большое количество углеводов. Важно отметить, что углеводы в каштанах являются сложными и усваиваются они медленнее, чем простые. Это означает, что уровень энергии в организме остаётся неизменным в сравнении с простыми углеводами, которые дают телу вспышку энергии.