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Целебный мед: ТОП-5 причин включить в свой рацион сладкий продукт

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Целебный мед: ТОП-5 причин включить в свой рацион сладкий продукт
05:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мед может быть прекрасной и самый здоровой альтернативой обычному сахару. Но этим полезные свойства меда для здоровья не исчерпываются.

  • 1

    Богат антиоксидантами. Мед содержит органические кислоты и феноловые компоненты, А эта комбинация делает его мощным антиоксидантом. Данные антиоксиданты снижают риск болезней сердца, инсультов и заболеваний зрения. Фенолы также предотвращают сгустки крови и помогают расширять артерии. Антиоксиданты из меда связаны с уменьшением артериального давления.

  • 2

    Замена сахару. Без всяких преувеличений мед является самой лучшей заменой сахару. Это полностью натуральный продукт, который в отличие от сахара не подвергался никакой переработке. Мед содержит гораздо больше нутриентов, минералов и антиоксидантов.

  • 3

    Снижает уровень холестерина. Некоторые исследования показали, что медовый нектар снижает показатели "плохого" холестерина. Одновременно он увеличивает уровень холестерина "хорошего".

  • 4

    Снижает уровень триглицеридов. При повышенных показателях триглицеридов или жиров в крови часто возникают проблемы с сердцем. Их уровень растет при увеличении сахара в крови. Некоторые исследования предполагают, что замена сахара медом приведет к падению показателей триглицеридов.

  • 5

    Заживляет раны. Еще древние египтяне использовали мед в качестве натурального средства лечения ран и средних по степени ожогов. Исследования теперь подтверждают эту его способность. Мед действительно может быть эффективным средством терапии хирургических ран, ожогов и диабетических язв.

Пять причин использовать мед вместо сахара

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Здоровье, Мед, Полезные свойства.
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