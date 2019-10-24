Злоупотребление кофе ведет к вымыванию кальция из организма

Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма. Таким образом, одна чашка напитка выводит из костей около 6 мг кальция – рассказывает диетолог Светлана Фус.
Оптимальная доза кофе
Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда это не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже полезная еда, в избытке, может приносить организму вред.
Поэтому если в день вы употребляете по три-четыре чашки, то через некоторое время это количество может оказаться критическим для вашего здоровья.
Кофе в избытке также препятствует усвоению кальция в кишечнике, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья. Восполнить дефицит порой бывает достаточно проблематично.
Четыре чашки кофе уже способны выводить кальций из организма.
Симптомы недостатка кальция в организм:
Появление проблем с зубами.
Мышечные судороги.
Нарушения в работе сердца.
Болевые ощущения в костях.
В начале течения заболевание не представляет серьезной опасности. Дефицит можно достаточно легко заполнить. Но если вовремя не заметить вымывание из костей этого вещества, могут наступить тяжелые последствия. В частности, может развиться остеопороз.
Восполнить утраченный кальций можно продуктами, богатыми этим минералом: творог, миндаль, кунжут, различные виды капусты.
Для того чтобы уверенно говорить о дефиците кальция в организме не стоит руководствоваться исключительно симптомами. При появлении первых признаков следует обратиться за консультацией к специалисту. Вероятно, вам придется пройти медицинское обследование.