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Воспаление десен: лечение и симптомы, о которых вы не знали

Воспаление десен: лечение и симптомы, о которых вы не знали
22:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Очевидно, что если из зуба идет кровь, это свидетельствует о заболевании десен.

Однако существует множество неочевидных признаков, которые можно обнаружить на ранних стадиях. Воспаление и кровоточивость десен могут привести к выпадению зубов, поэтому очень важно сразу пойти к врачу, сообщает врач-стоматолог Марьяна Коршинская. 

Неочевидные симптомы воспаления десен:

  • неприятный запах изо рта;

  • покраснение и отек десен;

  • привкус гноя

  • дискомфорт;

  • бывает незначительная чувствительность из-за обнажения шеек зуба;

  • подвижность зубов;

  • смещение зубов (зубы будто расходятся, появляются более широкие промежутки)

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Существует две болезни десен – гингивит и пародонтит. Следите за гигиеной ротовой полости, ведь налет на зубах и деснах – комфортная среда для бактерий, которые провоцируют гингивит. Обязательно регулярно посещайте стоматолога, ведь периодическая чистка поможет предотвратить образование камней.

Если у вас уже есть воспаление десен, лучше не начинайте лечение в домашних условиях, а сходите к врачу. Он сможет установить точный диагноз и выписать необходимое лечение.

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Здоровье, Десна, Новости, Новости здоровья, Отвары, Воспаление десен, Лечение воспаления десен.
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