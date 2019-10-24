Воспаление десен: лечение и симптомы, о которых вы не знали

Новости шоу бизнеса:Очевидно, что если из зуба идет кровь, это свидетельствует о заболевании десен.

Однако существует множество неочевидных признаков, которые можно обнаружить на ранних стадиях. Воспаление и кровоточивость десен могут привести к выпадению зубов, поэтому очень важно сразу пойти к врачу, сообщает врач-стоматолог Марьяна Коршинская.

Неочевидные симптомы воспаления десен:

неприятный запах изо рта;

покраснение и отек десен;

привкус гноя

дискомфорт;

бывает незначительная чувствительность из-за обнажения шеек зуба;

подвижность зубов;

смещение зубов (зубы будто расходятся, появляются более широкие промежутки)

Как лечить воспаление десен

Существует две болезни десен – гингивит и пародонтит. Следите за гигиеной ротовой полости, ведь налет на зубах и деснах – комфортная среда для бактерий, которые провоцируют гингивит. Обязательно регулярно посещайте стоматолога, ведь периодическая чистка поможет предотвратить образование камней.

Если у вас уже есть воспаление десен, лучше не начинайте лечение в домашних условиях, а сходите к врачу. Он сможет установить точный диагноз и выписать необходимое лечение.