Воспаление десен: лечение и симптомы, о которых вы не знали

Однако существует множество неочевидных признаков, которые можно обнаружить на ранних стадиях. Воспаление и кровоточивость десен могут привести к выпадению зубов, поэтому очень важно сразу пойти к врачу, сообщает врач-стоматолог Марьяна Коршинская.
Неочевидные симптомы воспаления десен:
неприятный запах изо рта;
покраснение и отек десен;
привкус гноя
дискомфорт;
бывает незначительная чувствительность из-за обнажения шеек зуба;
подвижность зубов;
смещение зубов (зубы будто расходятся, появляются более широкие промежутки)
Как лечить воспаление десен
Существует две болезни десен – гингивит и пародонтит. Следите за гигиеной ротовой полости, ведь налет на зубах и деснах – комфортная среда для бактерий, которые провоцируют гингивит. Обязательно регулярно посещайте стоматолога, ведь периодическая чистка поможет предотвратить образование камней.
Если у вас уже есть воспаление десен, лучше не начинайте лечение в домашних условиях, а сходите к врачу. Он сможет установить точный диагноз и выписать необходимое лечение.