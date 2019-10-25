Для тех, кто не любит запах смога поутру: Минздрав дает советы

Новости шоу бизнеса:Минздрав дал советы, как защититься от смога - откажитесь от пробежки и пейте кефир.

Министерство здравоохранения дало рекомендации, как обезопасить себя от негативного воздействия смога.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Вопрос качества атмосферного воздуха является чрезвычайно важным для всего мира. По данным ВОЗ 91% населения Земли проживают в районах, где воздух загрязнен вредными веществами. Эта проблема актуальна и для Украины. В сентябре-октябре можно наблюдать "белый смог", который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога являются последствия традиционного сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников, газовых выбросов легковых автомобилей ", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в местах максимального скопления автомобильного транспорта может фиксироваться повышенное содержание сернистого ангидрида, формальдегида, диоксида, других веществ, которые действительно вредно влияют на здоровье человека.

Медики напоминают, что дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани. Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни. Также смог может вызвать болезни дыхательных путей: бронхит, астму, пневмонию. Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживанию и снижению иммунитета. Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.

Кроме того, загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей. Также вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски во время беременности, которые будут иметь последствия для плода.

В Минздраве советуют, как обезопасить себя от негативного воздействия смога. Прежде всего, следует ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна. Также стоит воздержаться от физической нагрузки на улице. Кроме того, плотно закрывать окна и двери, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.

Специалисты также советуют увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день. Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.

Симптомами, которые возникают при отравлении продуктами горения, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. При возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.