ТОП-5 продуктов, которые избавят от головной боли

1 Черный чай Заварите крепкий чай, а главное - добавьте сахар! Даже если вы уже привыкли избегать его, стоит нарушить правило. Чай с добавлением сахара выделяет катехины - вещества, которые обладают выраженным антимикробным действием. А если головная боль связана с обезвоживанием, чай с сахаром станет еще лучшей идеей.

2 Орехи В них содержится много магния, который, как известно, облегчает приступы головной боли. Он нормализует кровообращение и насыщает клетки мозга кислородом.

3 Молоко Этот продукт помогает избавиться от головной боли, связанной с работой мышц. Если вам кажется, что болит вся голова, на самом деле вы чувствуете спазм мускулатуры. Такие приступы, как правило, возникают вследствие недостатка кальция в организме. Кстати, падение уровня кальция в крови является одной из основных причин появления головной боли у женщин во время ПМС.

4 Запеченный картофель Считается, что двух средних по размеру картофелин, запеченных с кожурой, будет достаточно, чтобы облегчить головную боль, возникший в результате похмелья. В этом случае ваш организм обезвожен и ему не хватает калия. К тому же такая проблема может возникнуть у людей, которые в целом пьют мало воды.