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ТОП-5 продуктов, которые избавят от головной боли

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ТОП-5 продуктов, которые избавят от головной боли
02:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перед тем, как искать в аптечке обезболивающие, загляните в холодильник.

  • 1

    Черный чай

    Заварите крепкий чай, а главное - добавьте сахар! Даже если вы уже привыкли избегать его, стоит нарушить правило. Чай с добавлением сахара выделяет катехины - вещества, которые обладают выраженным антимикробным действием. А если головная боль связана с обезвоживанием, чай с сахаром станет еще лучшей идеей.

  • 2

    Орехи

    В них содержится много магния, который, как известно, облегчает приступы головной боли. Он нормализует кровообращение и насыщает клетки мозга кислородом.

  • 3

    Молоко

    Этот продукт помогает избавиться от головной боли, связанной с работой мышц. Если вам кажется, что болит вся голова, на самом деле вы чувствуете спазм мускулатуры. Такие приступы, как правило, возникают вследствие недостатка кальция в организме. Кстати, падение уровня кальция в крови является одной из основных причин появления головной боли у женщин во время ПМС.

  • 4

    Запеченный картофель

    Считается, что двух средних по размеру картофелин, запеченных с кожурой, будет достаточно, чтобы облегчить головную боль, возникший в результате похмелья. В этом случае ваш организм обезвожен и ему не хватает калия. К тому же такая проблема может возникнуть у людей, которые в целом пьют мало воды.

  • 5

    Яблоки

    Если вы метеозависим, этот фрукт станет для вас настоящим спасителем от головной боли. Мигрени, которые возникли вследствие колебаний температур, чаще всего связаны с падением гормона эстрогена. Конечно, в таком случае лучше обратиться к эндокринологу. И все же, чтобы улучшить самочувствие, вы можете съесть яблоко. С целью избежать повторного появления головной боли, следует употреблять этот продукт регулярно.

Злоупотребление кофе ведет к вымыванию кальция из организма

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Здоровье, Головная боль, Полезные продукты.
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