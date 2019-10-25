Профилактика при первых признаках простуды

Новости шоу бизнеса:С началом осени стартуют и сезонные заболевания, и простуда.

Что только не пытаются делать люди, чтобы вылечить первые симптомы простуды или затормозить развитие вирусной инфекции. Преимущественно это сводится к употреблению "волшебных" препаратов, обещающих немедленное исцеление, витамина С в больших дозах, приему горячей ванны или употреблению чая в больших количествах.

ЛОР-врач Мария Евдокимова отмечает: если вирус попал на слизистую, повлиял на рецепторы клеток эпителия, проник в клетки дыхательных путей и начал размножаться, лекарства его не остановят. А остановить вирус может сам организм, то есть иммунная система.

Конечно, симптомы простуды могут быть незначительными и сохраняться 1-2 дня. И если вы что-то принимаете, то будет создаваться иллюзия того, что "волшебные таблетки" помогают.

В среднем симптомы ОРВИ сохраняются у маленьких детей 14 дней, а сама частота ОРВИ примерно раз в месяц с сентября по апрель.

У старших детей и взрослых нормальная частота ОРВИ – 3-4 раза в год, а продолжительность-5-7 дней.

Что положительно повлияет на ход простуды?

Чтобы простуда прошла без осложнений, нужно придерживаться здорового образа жизни. Если вы занимаетесь спортом – то на период простуды не избегайте его, однако нагрузки должны быть умеренными. Также важен рацион – он должен быть разнообразным и здоровым. Если вы курильщик, то во время простуды стоит бросить дурную привычку. Также следите за тем, чтобы не было дефицита железа и цинка.

Цинк содержится в устрицах, красном мясе, крабах, лобстере, птице, молочных продуктах, орехах и бобах.

Железо содержится в красном мясе, печени, кровянке, а также в растительной пище:

орехах,

бобовых,

гречке,

шелковице,

черносливе,

кураге,

зелени (в частности, крапива и листовая капуста (кейл).

Поэтому при первых признаках простуды ничего делать не нужно. Врач предупреждает: не существует эффективных препаратов для профилактики ОРВИ, не стоит поддаваться рекламе.