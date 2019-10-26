Мужское здоровье на первом месте: что не стоит пить после 50-ти

Новости шоу бизнеса:Мужчинам следует побеспокоиться о сохранении своего здоровья еще с молодости.

Медики уверены, что отказ от некоторых напитков поможет сильной половине человечества дольше сохранить свое мужское здоровье. Но более всего к рекомендациям медиков стоит прислушаться мужчинам, перешагнувшим 50-ти летний рубеж.

На первом месте по вредности для организма оказалась…газировка. Причём одинаково не желательно злоупотреблять, как сладкой, так и минеральной водой. Сладкий напиток содержит много сахара, а минералка - щёлочь, которая, как выяснилось, не безопасна для желудка.

Дальше в списке числится алкоголь. Всем уже известно, что алкоголь разрушает не только печень, мозг, но и весь организм в целом. После 50-ти лет мужской организм и так подвергается гормональным перестройкам и стрессам, а тут ещё и спиртное..

На третье место врачи поставили кофе. Употребление кофе на протяжении длительного периода времени приводит к истощению организма. Так же, по данным исследователей, в кофе содержатся элементы, похожие на женские гормоны. Это чревато ростом груди у мужчин с возрастом. Так же не стоит забывать о последствиях от употребления большого количества кофе на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Заключительным пунктом медики определили сок из магазина. Огромное количество концентратов и подсластителей вряд ли добавят сил и здоровья мужчинам. А вот появление лишнего веса, и сопутствующих при этом осложнений - наверняка.