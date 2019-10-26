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Пигментация кожи: причины и способы борьбы

Пигментация кожи: причины и способы борьбы
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пигментация кожи причиняет серьезный дискомфорт многим людям. Избавиться от нее непросто, но возможно.

Пигментация кожи - это сбой в работе специализированных клеток меланоцитов, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Почему возникает пигментация кожи?

Большая роль в этом отводится:

  • воздействию солнца;

  • наследственности;

  • гормональным изменениям (беременность/роды и т. п);

  • приему некоторых лекарств (КОК, тетрациклин, фуросемид и др);

  • дисфункции щитовидной железы и др.

Именно поэтому вы должны запомнить, что бороться/противостоять пигментации и не защищаться от солнца – не получится.

Лечение пигментации кожи

Лечение пигментации связано не только с применением специальных лечебных средств, но еще и с исключением ее возможных причин. И для эффективной борьбы с пигментацией важна комбинация средств.

Нужно хорошо отшелушивать кожу

И кроме кислот/энзимов никто так хорошо с этим не справится.

Например, гликолевая кислота

примеры:

– ISIS PHARMA крем-пилинг с гликолевой кислотой;

– Bravura London пилинг с 10% гликолевой кислотой.

Для чувствительной и сухой кожи лучше подойдут средства с ферментами:

–ферментативный пилинг от Dermedic

– осветляющий ночной крем Albucin-intensive от Pharmaceris

И конечно же азелаиновая кислота (лучше в форме крема 20%).

Запустить в коже процессы восстановления

И тут на первом месте конечно же ретиноиды. Не забываем и про витамин С

Натуральные витамины для улучшения зрения и их свойства

Ищем в составе его более стабильные формы – Sodium Ascorbyl Phosphate/Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate тому подобное.

Освещение пятен

Все выше перечисленные средства также с этим будут прекрасно справляться.

Но можно еще добавить:

Арбутин: The Ordinary Alpha Arbutin 2%; ночной крем от пигментных пятен Melumin от Dermedic; Neotone сыворотка Isis Pharma+ в с составе 6% гликолевая кислота.

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Здоровье, Кожа, Пигментация, Красота кожи, Пигментация кожи.
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