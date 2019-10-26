Пигментация кожи: причины и способы борьбы

Пигментация кожи - это сбой в работе специализированных клеток меланоцитов, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
Почему возникает пигментация кожи?
Большая роль в этом отводится:
воздействию солнца;
наследственности;
гормональным изменениям (беременность/роды и т. п);
приему некоторых лекарств (КОК, тетрациклин, фуросемид и др);
дисфункции щитовидной железы и др.
Именно поэтому вы должны запомнить, что бороться/противостоять пигментации и не защищаться от солнца – не получится.
Лечение пигментации кожи
Лечение пигментации связано не только с применением специальных лечебных средств, но еще и с исключением ее возможных причин. И для эффективной борьбы с пигментацией важна комбинация средств.
Нужно хорошо отшелушивать кожу
И кроме кислот/энзимов никто так хорошо с этим не справится.
Например, гликолевая кислота
примеры:
– ISIS PHARMA крем-пилинг с гликолевой кислотой;
– Bravura London пилинг с 10% гликолевой кислотой.
Для чувствительной и сухой кожи лучше подойдут средства с ферментами:
–ферментативный пилинг от Dermedic
– осветляющий ночной крем Albucin-intensive от Pharmaceris
И конечно же азелаиновая кислота (лучше в форме крема 20%).
Запустить в коже процессы восстановления
И тут на первом месте конечно же ретиноиды. Не забываем и про витамин С
Ищем в составе его более стабильные формы – Sodium Ascorbyl Phosphate/Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate тому подобное.
Освещение пятен
Все выше перечисленные средства также с этим будут прекрасно справляться.
Но можно еще добавить:
Арбутин: The Ordinary Alpha Arbutin 2%; ночной крем от пигментных пятен Melumin от Dermedic; Neotone сыворотка Isis Pharma+ в с составе 6% гликолевая кислота.