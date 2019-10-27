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Выход найден: как уменьшить вред здоровью от алкоголя

Выход найден: как уменьшить вред здоровью от алкоголя
21:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые пришли к выводу, что в природе существует всего один способ избавления от ядовитых веществ, попавших в организм человека вместе с алкогольными напитками.

Исследователи провели массу экспериментов и определили, что самым верным методом нейтрализации пагубного воздействия спиртных напитков на организм человека является физическая нагрузка средней или высокой степени тяжести. 

Получается, что людям, злоупотребляющим алкоголем периодически или изо дня в день, стоит просто заняться каким-либо видом спорта. Значения не имеет, чем именно будет заниматься человек на спортплощадке, дома или в тренажерном зале, главное – это количество потраченного времени на тренировку.

Нужно помнить, что для здорового человека максимальная доза в сутки – один бокал вина или же кружка пива. Людям, у которых имеются какие-нибудь заболевания внутренних органов или же головного мозга, категорически запрещается пить все, что содержит спирт.

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Если человек превысил или регулярно превышает данную норму, то ему нужно заниматься спортом каждый день по 1-2 часа, дабы организм восстанавливался и токсины выходили вместе с потом, а еще для того, чтобы пить и, тем более, злоупотреблять ему вообще перехотелось.

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Здоровье, Алкоголь, Ученые, Вред, Алкогольные напитки.
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