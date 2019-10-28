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Кабачки: почему нужно есть чаще этот полезный овощ

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Кабачки: почему нужно есть чаще этот полезный овощ
22:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кабачок – овощ, который может помочь тебе насытить организм витамином С.

Кабачки содержат достаточное количество калия – 295 миллиграммов на чашку, что составляет 8% от рекомендуемой дневной нормы. По данным Американской кардиологической ассоциации, калий помогает контролировать артериальное давление, так как он уменьшает вредное воздействие соли на организм.

Ты можешь есть цветки

Несмотря на то что мы привыкли употреблять плод кабачка, его цветки, оказывается, тоже съедобны. Наилучшие способы приготовить цветки – пожарить их в кляре или нафаршировать различной начинкой.

Содержащийся в кабачках калий сокращает риск инсульта и снижает твои шансы на развитие болезней сердца. Кабачки также содержат важный антиоксидант – витамин С, который снижает артериальное давление и укрепляет сосуды.

Один кабачок содержит 20 миллиграмм витамина С, что состаляет 33% дневной нормы.

Кабачки – низкокалорийный продукт

Кабачки считаются прекрасным гарниром для тяжелой еды: калорийность одного кабачка – около 19 килокалорий. Это на 40–50% меньше, чем такая же порция других низкокалорийных зеленых овощей, таких как брокколи и брюссельская капуста.

И поскольку кабачок настолько полезен, ты можешь наслаждаться им в любом виде – жареном, тушеном, в виде всевозможных рулетов с разными начинками. Кроме того, ты можешь приготовить кабачки на гриле, добавляя травы для создания прекрасного аромата.

Конечно, ты можешь добавить кабачки в свои рецепты спагетти, но ты можешь использовать их вместо спагетти. Кабачки являются отличной альтернативой макаронам, их легко и быстро готовить.

Почему нужно есть кабачки чаще?

Фосфор и магний, содержащиеся в кабачках, полезны для поддержания здоровья костей. Особенно они необходимы женщинам, чтобы избежать остеопороза.

Кроме того, кабачки содержат калий, медь, фолаты, рибофлавин, цинк, железо, кальций и витамин К, что делает их очень ценным продуктом.

Кабачки содержат витамин А и соединения лютеина, которые помогают сохранить зрение.

Регулярное употребление кабачков может уменьшить болезненные симптомы ревматоидного артрита.

 Кабачки: польза для организма и здоровья человека

Риск сердечных проблем и инсультов можно свести к минимуму, поскольку регулярное употребление этого растительного продукта снижает уровень гомоцистеина, который вызывает инсульт.

Кабачок – очень полезный и питательный овощ для твоего организма. Поэтому старайся употреблять его чаще.

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