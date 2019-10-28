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Шоколад при аритмии: в умеренных количествах даже полезен

Шоколад при аритмии: в умеренных количествах даже полезен
22:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новые исследования показывают, что вы не должны чувствовать себя виноватым, если любите шоколад.

Фибрилляция предсердий характеризуется быстрым, нерегулярным биением верхних камер сердца (предсердий). В результате этого поток крови в желудочки нарушается. У пациентов с фибрилляцией предсердий в пять раз больше вероятность развития инсульта и вдвое повышен риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики фибрилляции предсердий необходимо придерживаться здоровой диеты. Может ли шоколад стать частью этой диеты? Новое исследование предполагает, что да.

В исследовании участвовали 55 000 человек, у которых были измерены индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и артериальное давление. Участники заполнили опросные листы по вопросам питания, здоровья и образа жизни.

Исследователи в течение 13,5 лет наблюдения определили 3 346 случаев фибрилляций предсердий среди участников. Ученые установили, что у тех, кто потреблял от 1 до 3 унций (28−85 грамм) шоколада в месяц, на 10% снижался риск фибрилляций предсердий. У тех, кто ел 1 унцию (28 грамм) шоколада в неделю, риск снижался на 17%, в то время как у участников, которые потребляли от 2 до 6 унций (57−170 грамм) в неделю, риск снижался на 20%.

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Результаты показывают, что употребление небольшого количества шоколада — особенно темного шоколада, в котором уровень антиоксидантов выше, может принести пользу сердцу.

"Поедание чрезмерного количества шоколада может привести к увеличению веса и другим метаболическим проблемам", — предупреждает Элизабет Мостофски (Elizabeth Mostofsky). «Но умеренное потребление шоколада с высоким содержанием какао может быть здоровым выбором».

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Питание, Здоровье, Шоколад, Аритмия.
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