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Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца

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Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
00:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные свойства куриных яиц не раз ставились под сомнение. Как только не клеветали на этот, как теперь доказано, уникальный по своему составу продукт.

  • 1

    Ваш мозг под защитой холина

    Фосфолипиды, обеспечивающие нормальную коммуникацию клеток головного мозга, состоят из холина. Клинически доказано, именно этот витамин является важнейшим строительным материалом мозга. При потреблении 2 куриных яиц в день в организм поступает достаточное количество этого питательного вещества. Дефицит холина ведет к снижению памяти.

  • 2

    Зрение сохраняется благодаря лютеину

    Новые исследования показали, что куриные яйца содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и острое зрение. При его дефиците накапливаются разрушительные изменения в тканях глаза и необратимо ухудшается зрение.

  • 3

    Витамин D помогает кальцию усваиваться

    Если предложить человеку выбор: выпить ложку рыбьего жира или съесть вареное яйцо — подавляющее большинство предпочтет второе. Особенно если узнает, что содержание витамина D одинаково в обоих случаях. Более того, учеными вынесено решение о возможности увеличения количества содержания витамина в яйцах путем вскармливания куриц специальными добавками.

    Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться и укреплять кости и зубы человека.

  • 4

    Комплекс витаминов группы B защищает кожу, волосы, а также печень

    Биотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фософолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.

  • 5

    Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний

    Вопреки прежним мнениям, новые исследования доказали, что холестерин из яиц уравновешен фосфатидами, поэтому не вреден для человека. Он же тормозит собственную выработку холестерина организмом. Также в яйцах содержатся кислоты омега-3, которые снижают уровень триглицерида, что способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

  • 6

    Вы постепенно худеете

    Американские ученые пришли к выводу, что при совмещении низкокалорийной диеты и употреблении куриных яиц на завтрак похудение происходит в 2 раза быстрее. Такой завтрак насыщает на продолжительный период, что позволяет уменьшить количество потребляемой еды за день.

  • 7

    Снижается риск онкологических заболеваний

    Холин, так необходимый мозгу, также уменьшает вероятность онкологических заболеваний. По итогам исследований, у женщин, в чей ежедневный рацион в подростковом возрасте входили яйца, на 18 % снизился риск развития рака молочной железы.

  • 8

    Полезно при планировании детей

    Витамины группы B также принимают участие в формировании половых гормонов. Витамин B9 имеет другое название — фолиевая кислота. С его помощью образуются красные кровяные тельца, формируется нервная трубка плода, снижается риск задержки умственного развития ребенка. Поэтому B9 так необходим женщинам в период планирования беременности. В 1 курином яйце содержится 7,0 мкг витамина.

  • 9

    Замедляется процесс старения

    Об этом свидетельствуют исследования нидерландских ученых. У 87 % женщин от 35 до 40 лет исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин заметно сгладились мелкие морщинки вокруг глаз.

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Питание, Здоровье, Яйца, Польза, Куриные яйца.
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