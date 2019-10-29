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Взбодрят, успокоят и подарят радость: топ-10 эфирных масел

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Взбодрят, успокоят и подарят радость: топ-10 эфирных масел
23:14 Вт, 29 Октябрь 2019 Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти ароматы могут помочь регулировать эмоции, память, а также чувства сонливости и бодрости.

  • 1

    Лаванда

    Эфирное масло лаванды считается одним из самых полезных в ароматерапии. Оно помогает достигать внутреннюю гармонию, устраняет депрессию и беспокойство, вносит ясность и спокойствие в мысли и эмоции. Специалисты рекомендуют наносить пару капель лавандового масла на подушку — это поможет быстрее и качественнее уснуть.

  • 2

    Роза

    Есть теория, что роза — это первое растение, из которого было получено эфирное масло. Установлено, что произошло это в Персии еще в 10 веке. На сегодняшний день эфирное масло розы считается максимально «женским»: оно повышает чувство собственной сексуальности и самодостаточности, стимулирует творческое и интеллектуальное развитие. Ароматерапевты рекомендуют масло розы для поднятия уверенности в себе.

  • 3

    Лимон

    Масло лимона является естественным усилителем иммунитета, помогает облегчить головную боль, быстро улучшает настроение. Яркий, горький и бодрящий аромат лимона побуждает к творчеству и активной деятельности. Аромат лимона находится под покровительством Луны — он повышает интуицию и дарит пророческие сны. Это масло — лучший природный адаптоген, способствующий адаптации к социальным изменениям.

  • 4

    Жасмин

    Этот аромат издавна считался спутником загадочных, чувственных и уверенных в себе женщин, но не менее активно жасмин применяли и в медицине. Ароматерапевты используют масло жасмина для борьбы с депрессиями и стрессом. Оно способствует быстрой релаксации, а также повышает либидо. Рекомендуется добавлять несколько капель масла при приеме ванны или в комбинации с кремом для тела.

  • 5

    Вербена

    Аромат этого растения у книголюбов ассоциируется с главной героиней «Унесенных ветром». Легендарная Скарлетт О’Хара пользовалась парфюмом с ароматом лимонной вербены. Эфирное масло этого растения является природным афродизиаком, который пробуждает желание, фантазию и чувственность. Воздействие вербены одновременно активизирующее и стабилизирующее. Оно повышает психическую устойчивость и мысленную продуктивность, помогает исправить собственные промахи в отношениях.

  • 6

    Петитгрейн

    Аромат-оптимист, который мгновенно повышает настроение и настраивает на жизнеутверждающий лад. Масло петитгрейна, или масло из листьев и побегов горького апельсина, в истории ароматерапии именовали не иначе как «маслом от старости», «эликсиром молодости». Еще в средние века оно считалось одним из самых эффективных средств для ухода за кожей. Петитгрейн — прекрасное эфирное масло для терапии нервного истощения, печали и одиночества. Его аромат уносит ощущение переутомления, усталости, тяжести, наполняя внутренней силой и энергичностью.

  • 7

    Ель

    Аромат, который ассоциируется с беззаботностью зимних праздников, является чуть ли не главным помощником борьбы со стрессом. Считается, что несколько капель эфирного масла ели позволяет отрешиться от суетности, создать ощущение особого события, служит идеальным фоном для самопознания и самосовершенствования, открывает новые коммуникационные возможности.

  • 8

    Базилик

    Сегодня базилик является чуть ли не главным пряным растением, без которого невозможно представить себе национальные кулинарные шедевры Средиземноморья. Его аромат принадлежит к активным тонизирующим эфирным маслам — базилик проясняет сознание, быстро устраняет нервозность, позволяет восстановить психологическую стойкость и концентрацию. Это лучшее масло для борьбы с комплексами и саморазрушением.

  • 9

    Мята

    Аромат этого растения пригодится тем, кто готовится к публичным выступлениям. Считается, что эфирное масло мяты снимает напряжение и мгновенно повышает уверенность в себе. Энергетически это запах обновления, восстановления жизненных сил. В эмоциональной сфере характер воздействия мятного масла восстанавливающий. Мята помогает справиться с психологическим истощением, побороть последствия длительного напряжения, а также способствует взаимопониманию между людьми.

  • 10

    Гардения

    Ароматерапевты считают, что эфирное масло гардении добавляет ощущение уюта и роскоши жилью. Его рекомендуется использовать в распылителях и увлажнителях воздуха. Запах гардении наполняет легкостью и безмятежностью, восстанавливает внутреннюю гармонию и способствует душевному равновесию. Это абсолютно женский аромат, который тонко реагирует на лунные циклы. Так, именно в период полнолуния он максимально проявляет свои свойства.

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