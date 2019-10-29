Выпадение волос: как избежать этой проблемы

1 Чрезмерное выпадение волос – головная боль многих женщин и девушек. Проблема, которая беспокоит многих, может иметь совершенно неожиданные причины. В норме человек должен терять до 100 волосков в день. Интенсивность их выпадения может быть связана с беременностью или старением. Но существуют и другие причины. Чрезмерная любовь к прическам Косички, шишечки и различные плетения — это очень красиво, но не каждый день. Прически сильно травмируют волосы, ведь натягиваются корни волос и они теряют свою силу.

2 Стресс Стресс — это настоящий враг всего тела, в том числе и для волос. После ссоры с близкими или из-за нервного напряжения на работе волосы могут выпадать просто безумно. Чтобы преодолеть стресс можно заниматься йогой, медитацией и стараться воспринимать все не так близко к душе.

3 Много сладкого Большое количество сахара в рационе поднимает уровень инсулина в крови. А это ослабляет корни волос и стимулирует их выпадение.