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Побалуйте себя вкусненьким: продукты, которые поборют стресс и депрессию

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Побалуйте себя вкусненьким: продукты, которые поборют стресс и депрессию
18:17 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Особенно склонность к хандре возникает в холодное время года, когда возникает авитаминоз. К счастью, побороть хмурое настроение можно с помощью вкусной еды!

  • 1

    Водяной кресс

    Восхитительный продукт для укрепления иммунитета и похудения. В 100 граммах кресса содержится всего 11 калорий и при этом кресс (или жируха) является богатым источником различных полезных веществ, в частности, в нем высокий уровень витамина К. Однако важно помнить о том, что при варке кресс теряет большинство полезных элементов, поэтому есть его лучге сырым, либо приготовленным на пару. 

  • 2

    Шпинат

    Морячок Папай – большой любитель шпината – всегда был бодр! В шпинате содержится триптован – незаменимая аминокислота, которая помогает организму вырабатывать серотонин – один из ключевых гормонов удовольствия. Так что смело привносите в свой рацион полезные и вкусные блюда со шпинатом. Можно, к примеру, приготовить смузи из киви и шпината или сделать слоенный пирог со шпинатом.

    Однако важно помнить о том, что шпинат обладает легким слабительным эффектом. Не стоит употреблять его слишком часто и в непомерных количествах, в противном случае депрессия начнется у вашего кишечника.

  • 3

    Моллюски

    Морепродукты и моллюски в частности обладают наибольшим количеством составляющих для борьбы с плохим настроением. К сожалению, в большинстве славянских стран устрицы остаются редким и дорогим деликатесом, который большинству населению не по карману. Есть и еще одна проблема: свежесть устриц оставляет желать лучшего. К счастью, всегда можно найти более дешевую и свежую замену. Например, можно ввести в рацион мидии и мясо рапанов.

    Не секрет, что при стрессе может значительно падать сексуальное желание. Вот вам и еще одна причина побаловать себя моллюсками, ведь они считаются одним из самых эффективных афродизиаков!

  • 4

    Орехи и семена

    Орехи и семена – укрепляющие иммунитет продукты, а еще они по праву считаются природным антидепрессантам. Все их разновидности прекрасно улучшают настроение не только своими ингредиентами, но еще и ароматом и вкусом. Еще один фактор, влияющий на улучшение настроения в том, что орехи и семечки хрустят, а хрустящая еда усиливает кровообращение при пережевывании, помогая бороться с головной болью. Не верите? Что ж, когда у вас разыграется мигрень, попробуйте поесть орехов и семечек и убедитесь в их пользе лично!

    К слову, некоторые врачи уверяют, что две горсти орешков кешью по эффективности сравнимы с дозой «Прозака» только без негативных последствий этого популярного антидепрессанта. Семена и орехи так же богаты триптофаном, высвобождая в нас серотонин, они не только улучшают настроение, но и повышают работу мозга.

  • 5

    Авокадо

    Авокадо – дивный фрукт для борьбы с депрессивными состояниями. В авокадо содержится уже знакомый нам триптофан, фолиевые кислоты, кислоты омега-3, а так же витамины (С, В6, К).

    Приготовьте себе утром завтрак с авокадо вместо масла и тогда ваше настроение будет отличным, а фигура сохранит стройность. Отличной идеей для быстрого и полезного завтрака станут тосты на темном хлебе с авокадо и перепелиными яйцами. Это бодрящее блюдо заменит вам чашку черного кофе!

  • 6

    Батат

    Сладкий картофель (или батат) – великолепный корнеплод с бесчисленными полезными свойствами. В батате множество жизненно важных составляющих: натрий, кальций цинк, магний, железо, фосфор и так далее. Есть в нем и важный витамин В6, нехватка которого усиливает депрессию.

    У батата интересный вкус и цвет. Вы можете готовить восхитительные, вкусные и диетические блюда для романтического ужина или праздничного стола, добавляя в них сладкий картофель. На мой взгляд, у батата есть лишь один недостаток – цена. Но если у вас есть сад или дачный участок, то вы сможете существенно сэкономить, выращивая батат самостоятельно!

  • 7

    Ягоды

    И на десерт – самое вкусное! Почаще ешьте ягоды, ведь в них немало полифенолов – сложных химических веществ, благодаря которым нашему организму легче бороться с воспалительными процессами, которые могут быть причиной дурного самочувствия. Купите свежие ягоды в сезон их урожая и заморозьте, сделав запасы на зиму. С ягодами можно приготовить множество вкусных и низкокалорийных десертов.

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