Как составить эффективную тренировку для похудения

Новости шоу бизнеса:Любой фанатичный спортсмен назовет сотни причин, по которым каждому необходимо заниматься спортом.

Занимаясь спортом на пустой желудок, человек сжигает больше жира.

Кроме того, такие занятия способствуют ускорению метаболизма. Все это положительно влияет на здоровье. К такому выводу пришли сотрудники Университете Бата. В их исследовании приняли участие 60 тучных мужчин.

В первый раз добровольцы ходили в течение 60 минут на пустой желудок, а во второй — в течение двух часов после употребления калорийного завтрака, богатого углеводами. Ученые брали у участников кровь натощак, после еды и после тренировки. Также они собирали образцы жировой ткани до и через час после ходьбы. Специалисты заметили различия в экспрессии генов в жировой ткани.

Так, экспрессия генов PDK4 и HSL повышалась, когда люди занимались на пустой желудок, и снижалась, если они тренировались после еды. Рост уровня экспрессии PDK4, вероятно, указывает на то, что в качестве топлива в процессе занятий используется жир, а не углеводы, полученные из недавно принятой пищи.

А уровень экспрессии HSL обычно повышается, когда жировая ткань использует запас энергии для поддержания высокого уровня физической активности. Ученые пришли к выводу: тренироваться на пустой желудок полезнее.