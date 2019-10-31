Мифы о еде: продукты, которые не так уж и полезны

1 Энергетические батончики Полезные батончики часто продают под эгидой здоровья и красоты. Но не все из них так полезны, как об этом говорят маркетологи производителей. Стоит внимательнее читать состав продукта, в котором не должно быть никаких "ешек" и прочих вредных добавок.

2 Фруктовые соки Сейчас на полках магазинов можно часто встретить соки с приставкой "Фитнес". Но это не совсем так. В составе обычно есть сахар, соль. Да в таких количествах, что сопоставимо чуть ли не с булочкой. Ну и в чем тут польза?

3 Готовые хлопья Магазины кишат такой продукцией - кукурузные хлопья, мюсли, с добавками и без. Однако не все из них так полезны, как кричат об этом слоганы. В большинстве своём эти продукты также содержат сахар и другие вредные для здоровья ингредиенты.

4 Низкокалорийный йогурт Считается, что пить и есть продукты с низким содержанием жира очень полезно. Однако исследователи выяснили, что подобные продукты, к коим можно отнести и йогурт, никак не влияет на снижение процента жировой массы в теле. К тому же среди тех, кто ел такие продукты, ожирение наблюдалось не реже, чем у тех, кто ел обычные.

5 Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями Ох, как много же здесь слов, которые дарят наслаждение худеющим. Но производители часто иду на хитрость. Они кладут в обычную муку немного муки грубого помола, тем самым экономя. Разницы потребитель не чувствует.

6 Растительное масло Некоторые виды таких продуктов могут быть весьма не полезными. Например, в соевом, подсолнечном и хлопковое содержится много омега-6 жирных кислот. При большом потреблении возникает дисбаланс омега-3 и омега-6, что в итоге может вызвать воспалительные процессы.