Мифы о еде: продукты, которые не так уж и полезны

Энергетические батончики
Полезные батончики часто продают под эгидой здоровья и красоты. Но не все из них так полезны, как об этом говорят маркетологи производителей. Стоит внимательнее читать состав продукта, в котором не должно быть никаких "ешек" и прочих вредных добавок.
Фруктовые соки
Сейчас на полках магазинов можно часто встретить соки с приставкой "Фитнес". Но это не совсем так. В составе обычно есть сахар, соль. Да в таких количествах, что сопоставимо чуть ли не с булочкой. Ну и в чем тут польза?
Готовые хлопья
Магазины кишат такой продукцией - кукурузные хлопья, мюсли, с добавками и без. Однако не все из них так полезны, как кричат об этом слоганы. В большинстве своём эти продукты также содержат сахар и другие вредные для здоровья ингредиенты.
Низкокалорийный йогурт
Считается, что пить и есть продукты с низким содержанием жира очень полезно. Однако исследователи выяснили, что подобные продукты, к коим можно отнести и йогурт, никак не влияет на снижение процента жировой массы в теле. К тому же среди тех, кто ел такие продукты, ожирение наблюдалось не реже, чем у тех, кто ел обычные.
Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями
Ох, как много же здесь слов, которые дарят наслаждение худеющим. Но производители часто иду на хитрость. Они кладут в обычную муку немного муки грубого помола, тем самым экономя. Разницы потребитель не чувствует.
Растительное масло
Некоторые виды таких продуктов могут быть весьма не полезными. Например, в соевом, подсолнечном и хлопковое содержится много омега-6 жирных кислот. При большом потреблении возникает дисбаланс омега-3 и омега-6, что в итоге может вызвать воспалительные процессы.
Экологически чистые продукты
Такие продукты производят из экологически чистого сырья, это здорово. Но зачастую они содержат самые разные компоненты, в том числе не очень полезные. Например, сахар. Поэтому всегда надо читать состав на этикетке прежде, чем покупать продукт.