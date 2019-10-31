Скачать
Четверг, 31.10.2019
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие
Генсек НАТО выступил в Раде: что сказал Столтенберг депутатам
Цитировал Шевченко и дал совет: выступление Столтенберга в Раде
Шедевры, драки, кровь: яркие кадры матча Динамо - Шахтер в Кубке Украины (Фото)
Шедевры, драки, кровь: как Динамо победило Шахтер в дерби (Фото)
Дело Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина
Дело Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина

Мифы о еде: продукты, которые не так уж и полезны

Смотрите фото (8)
Мифы о еде: продукты, которые не так уж и полезны
13:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Далеко не все продукты, которые заявлены как полезные и вкусные, приносят реальную пользу, от некоторых будет совсем не тот эффект.

  • 1

    Энергетические батончики

    Полезные батончики часто продают под эгидой здоровья и красоты. Но не все из них так полезны, как об этом говорят маркетологи производителей. Стоит внимательнее читать состав продукта, в котором не должно быть никаких "ешек" и прочих вредных добавок.

  • 2

    Фруктовые соки

    Сейчас на полках магазинов можно часто встретить соки с приставкой "Фитнес". Но это не совсем так. В составе обычно есть сахар, соль. Да в таких количествах, что сопоставимо чуть ли не с булочкой. Ну и в чем тут польза?

  • 3

    Готовые хлопья

    Магазины кишат такой продукцией - кукурузные хлопья, мюсли, с добавками и без. Однако не все из них так полезны, как кричат об этом слоганы. В большинстве своём эти продукты также содержат сахар и другие вредные для здоровья ингредиенты.

  • 4

    Низкокалорийный йогурт

    Считается, что пить и есть продукты с низким содержанием жира очень полезно. Однако исследователи выяснили, что подобные продукты, к коим можно отнести и йогурт, никак не влияет на снижение процента жировой массы в теле. К тому же среди тех, кто ел такие продукты, ожирение наблюдалось не реже, чем у тех, кто ел обычные.

  • 5

    Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями

    Ох, как много же здесь слов, которые дарят наслаждение худеющим. Но производители часто иду на хитрость. Они кладут в обычную муку немного муки грубого помола, тем самым экономя. Разницы потребитель не чувствует.

  • 6

    Растительное масло

    Некоторые виды таких продуктов могут быть весьма не полезными. Например, в соевом, подсолнечном и хлопковое содержится много омега-6 жирных кислот. При большом потреблении возникает дисбаланс омега-3 и омега-6, что в итоге может вызвать воспалительные процессы.

  • 7

    Экологически чистые продукты

    Такие продукты производят из экологически чистого сырья, это здорово. Но зачастую они содержат самые разные компоненты, в том числе не очень полезные. Например, сахар. Поэтому всегда надо читать состав на этикетке прежде, чем покупать продукт.

Больше вреда, чем пользы: продукты, которые лучше не есть на голодный желудок

Названы высококалорийные продукты, которые можно есть во время диеты

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Полезные продукты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
04 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
05 Медики назвали самый полезный овощ для укрепления костей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих
В Украине будут массово увольнять госслужащих
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили политики
Зеленский встретился со Столтенбергом: о чем говорили
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
В Украине похолодает: в каких регионах выпадет снег
Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019
Певица Ариана Гранде выбрала очень страшный костюм на Хеллоуин 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь