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"5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет

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"5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Большинство диет предполагают строгие ограничения в пище: никакого жирного, мучного, сладкого, соленого и копченого… Стоп! А что же тогда вообще есть?!

  • 1

    Диета "5 столовых ложек" на фоне других систем питания кажется более щадящей. При этом ее эффективность подтверждена десятками женщин, которым за короткий промежуток времени действительно удалось похудеть. С правилами и основными нюансами этой диеты вы можете ознакомиться ниже.

    "5 столовых ложек" — не обычная диета. Это — система питания, которая поможет вам приучить организм насыщаться меньшими порциями и, соответственно, не переедать. Как вы уже могли догадаться, суть этого режима заключается в употреблении такого количества пищи, которое умещается в пяти столовых ложках. Этого будет вполне достаточно, чтобы утолить чувство голода и поспособствовать сужению желудка, что очень важно для людей, желающих похудеть.

  • 2

    Основные принципы диеты "5 столовых ложек"

    Вы можете есть столько раз в сутки, сколько посчитаете нужным, но при этом за один прием пищи разрешается съедать не более 5 столовых ложек как твердых, так и жидких блюд. Также заметьте, что интервалы между приемами пищи не должны составлять более 3 часов, иначе ваш организм может начать испытывать голод, а это нам совсем не нужно!

    Употребление сахара, соли и алкогольных напитков в этот период стоит свести к минимуму. Впрочем, если вы заботитесь о своем здоровье, то и сами знаете о вреде этих продуктов.

  • 3

    Как начинать худеть

    В первую очередь приготовьтесь к тому, что теперь ваши порцию станут значительно меньше. Зато никаких строгих ограничений в пище не будет — вы можете есть все, что захотите, главное, чтобы это поместилось в пять столовых ложек.

    Однако для достижения максимального эффекта все же стоит избегать слишком калорийных и вредных блюд, например, фастфуда. Главная опасность такой пищи заключается в том, что съев даже незначительное ее количество, вы легко можете набрать свою суточную норму по калориям, поэтому вся остальная пища уже превратится в жир. Чтобы убедиться в этом, просто посмотрите, как выглядят 2000 калорий в виде блюд из фастфуда. А ведь на многих фото порция на один раз…

    Чтобы диета была максимально продуктивной, позволяйте себе "вкусняшки" 1-2 раза в неделю и только в первой половине дня. Совсем исключать любимые блюда не нужно, иначе есть риск заработать стресс и сорваться.

  • 4

    Результаты диеты

    Придерживаясь этих простых правил, вы заметите первые изменения уже после недели диеты. Тело избавится от лишней воды, постепенно начнет уходить жир, кожа станет более подтянутой. Для лучшего эффекта старайтесь придерживаться трехразового питания с двумя перекусами, а вечерний прием твердой пищи замените стаканом кефира.

    Но самое приятное в этой диете то, что она не требует жестких ограничений, поэтому в ваш организм будут поступать все необходимые витамины и минералы, благодаря чему вы будете чувствовать себя здоровым и активным. Особенно если процесс похудения будет сопровождаться любой физической активностью.

  • 5

    Меню на неделю

    Еще один бонус диеты — то, что рацион вы составляете самостоятельно! Больше никаких "одно яйцо на завтрак, половинка грейпфрута и чай без сахара". Что, как и когда есть, вы выбираете сами. Главное, помнить про правило "пяти столовых ложек".

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Питание, Здоровье, Диета, Пища, Еда, Польза.
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