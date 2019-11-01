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Вкусный, полезный и богат витаминами: почему стоит включить свеклу в свой рацион

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Вкусный, полезный и богат витаминами: почему стоит включить свеклу в свой рацион
00:27 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В погоне за максимальной пользой мы все чаще обращаем внимание на экзотические продукты, забывая о пользе тех, которые доступны каждому из нас в любое время года. Мы говорим о свекле.

  • 1

    Здоровое кроветворение

    Одними из основных элементов, входящих в состав свеклы, являются железо и медь. Поэтому этот корнеплод рекомендуют регулярно употреблять людям, страдающим анемией, а также тем, кто имеет проблемы с венами и сосудами.

  • 2

    Снижение давления

    Другой элемент, влияющий на сосуды и помогающий снизить давление, это магний. Магний показан при таких заболеваниях, как атеросклероз и гипертония, то есть повышенное артериальное давление. Если у вас существует одна из этих проблем, смело включайте свеклу в свой ежедневный рацион.

  • 3

    Борьба с ожирением

    К сожалению, ожирением того или иного типа страдает множество людей. Это связано и с неправильным питанием, и с малоподвижным образом жизни. В свекле содержится липотропное вещество бетаин, которое помогает регулировать жировой обмен и способствует снижению веса. Обратите внимание, что бетаин выполняет свои функции даже при термической обработке, так что свеклу можно смело тушить или варить с ней любимый борщ.

  • 4

    Минимизация стресса

    Фолиевая кислота, содержащаяся в свекле, особенно в комбинации с магнием, о котором мы говорили ранее, благотворно влияет на нервную систему, помогая бороться со стрессом и его негативными последствиями. Легкий свекольный салат не только успокоит вас, но и зарядит необходимой энергией.

  • 5

    Очищение кишечника

    Большое количество клетчатки и органических кислот в составе свеклы не только регулируют обменные процессы, но и улучшают работу кишечника. Не даром свекла — это основа многих детокс-диет, очищающих коктейлей и смузи.

  • 6

    Вывод вредных веществ

    Как мы рассказывали в предыдущем пункте, свекла является продуктом, отлично очищающим и одновременно защищающим организм, в том числе от воздействия тяжелых и радиоактивных металлов. Такой эффект достигается благодаря входящим в свеклу пектиновым веществам.

  • 7

    Уменьшение отеков

    При множестве различных заболеваний жидкость задерживается в организме, вызывая сильные отеки. Свекла обладает легким мочегонным действием и позволяет легко справиться с этой проблемой. Однако, если вы страдаете мочекаменной болезнью и другими заболеваниями почек, следует быть осторожными и проконсультироваться с врачом. Из-за высокого содержания в свекле щавельной кислоты, ее частое употребление может усугубить болезнь.

  • 8

    Снижение риска раковых заболеваний

    Помимо того, что свекла способна быстро нейтрализовать и выводить токсины, она обладает и антиоксидантным эффектом за счет содержания витамина С в корнеплодах и витамина А в ботве. Так что если постоянно использовать и вершки, и корешки, можно снизить риск развития онкологических заболеваний.

  • 9

    Польза для печени

    Регулярное употребление свеклы уменьшает кислотность крови и очищает ее, а это значит, что нагрузка на печень уменьшается. Если вы страдаете заболеваниями печени или просто перенапрягли ее обильным застольем с неумеренным употреблением алкоголя, несколько дней добавляйте свеклу в рацион и обязательно почувствуете себя лучше.

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